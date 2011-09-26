مشکل آب شرب بسیاری از روستاهای حاجی آباد حل شد

امان الله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حفر یک حلقه چاه و کف شکنی کمبود آب شرب جایین و آب شرب شمیل رفع شد.

وی افزود: مشکل آب شرب روستاهای مزرعه فارغان، آشتارا، شهرک سید جوذر نیز با انجام حفاری جدید و کف شکنی به طور کامل حل شده است.

کریمی بیان داشت: با احداث و توسعه دو هزار متر لوله گذاری در روستای تحت پوشش مشکل آب شرب تا شکوئیه و مشکل آب شرب "بدرود سیرمند" نیز حل شده است.

وی پیگیری مستمر برای وصول درآمدها، تعویض کنتور معیوب، برخورد با متخلفین استفاده غیرمجاز از آب شرب را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و تصریح کرد: در این راستا تعداد 14 مشترک از روستاهای تحت پوشش شناسایی و به مراجع قانونی معرفی شدند.

کریمی پیگیری مستمر و سرکشی به روستاها و شبکه های تحت پوشش، برگزاری جلسات مختلف با آبداران با حضور فرماندار و کارشناسان استان، برگزاری کارگاه آموزشی برای آبداران را از دیگر فعالیت های خود در حاجی آباد برشمرد و افزود: دو پروژه عمرانی آبرسانی به سرچاهان با 60 درصد و نسوئیه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

به گفته وی در شهرستان حاج آباد 74 روستا تحت پوشش شرکت آبفار هرمزگان قرار دارد و بیش از 11 هزار مشترک را در خود جای داده است.