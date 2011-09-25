ولایتی به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر‍، در آخرین جلسه جبهه متحد اصولگرایان علی‌اکبر ولایتی عضو کمیته 7 نفره نظارت و داوری اصولگرایان با کسب آراء همه نفرات حاضر در این کمیته به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان برگزیده شد.

پیش از این برخی از رسانه‌ها خبر از انتخاب یکی از سه چهره ولایتی، حداد و یا زاکانی داده بودند که با انتخاب علی اکبر ولایتی چهره شاخص و کهنه‌کار اصولگرایان به عنوان سخنگوی کمیته وحدت قطعی و انتصاب نفرات دیگر به این سمت منتفی است.

علی اکبر ولایتی یکی از اعضای کمیته 3 نفره وحدت اصولگرایان در کنار دو چهره پیشکسوت اصولگرایی دیگر یعنی غلامعلی حدادعادل و حبیب‌الله عسگراولادی است که با درخواست آیات مهدوی کنی و یزدی وارد کمیته وحدت اصولگرایان شد.

ولایتی به همراه دو عضو دیگر کمیته سه نفره در کنار نمایندگان دو تشکل روحانی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یعنی عباس کعبی و سیدهاشم حسینی بوشهری و سید رضا تقوی و محمد حسن ابوترابی‌فرد اعضای کمیته 7 نفره نظارت و داوری جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل می‌دهند که با محوریت فقهای برجسته‌ای چون آیت الله یزدی و آیت الله مهدوی کنی بر فرآیند وحدت اصولگرایان در کمیته 8 نفره متشکل از اضلاع اصولگرایی نظارت و داوری می‌کنند.



پس از آن و به تدریج این فرآیند وحدت شکل جدی تری به خود گرفت و احزاب اصولگرا نمایندگان خود را به کمیته واحد اصولگرایان معرفی کردند.



بر این اساس کمیته 8 نفره شامل نمایندگانی از گروه های مختلف اصولگرا است که جبهه پیروان خط امام و رهبری، اصولگرایان تحول خواه (ایثارگران و رهپویان) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی هر کدام دو نماینده در این کمیته دارند و علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف نیز یک نماینده در این کمیته دارند.



محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و منوچهر متکی دبیر انجمن فارغ التحصیلان شبه قاره هند و عضو شورای مرکزی به عنوان نمایندگان "جبهه پیروان خط امام و رهبری" و حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی به عنوان نمایندگان "جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان " در کمیته واحد اصولگرایان حضور دارند.



هم چنین حجت الاسلام والمسلمین مهدی خاموشی به نمایندگی از محمد باقر قالیباف و کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود به نمایندگی از علی لاریجانی به کمیته 8+7 (جبهه متحد اصولگرایان) معرفی شده‌اند.

