بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار استان مرکزی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد شامگاه یکشنبه با تاکید بر این مهم در کارگروه بانوان استان مرکزی گفت: باید با ایجاد بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار در استان مرکزی نسبت به برنامه ریزی در راستای حل مشکلات این قشر تلاش کرد.

وی ادامه داد: زنان سرپرست خانوار به عنوان قشر آسیب پذیر در جامعه نیازمند کمک و مساعدت بخش دولتی است این در حالیست که نبود اطلاعات کافی در این خصوص برنامه ریزی کلان دراین حوزه را با چالش روبرو می کند.

بیمه زنان سرپرست خانوار در استان مرکزی تعیین تکلیف شود

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار استان مرکزی بیان داشت: بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار طبق ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه از الزامات قانونی دولت بوده و منابع مالی آن مشخص است که باید هر چه سریعتر در استان اجرایی شود.

شعبانی فرد گفت: تشکلهای مردم نهاد استان باید اجرای این قانون را از سوی دستگاههای متولی اعم از کمیته امداد و بهزیستی بررسی و نسبت به راست آزمایی آمار اراده شده اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان مرکزی در کشور و حضور 4 درصد جمعیت کشور در این استان بیان داشت: افزایش سهم بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار از ضرورت های اجتناب ناپذیر استان مرکزی بوده که باید با تعریف استراتژی مشخص از سوی جامعه مدیریتی استان تعریف و به مسئولین کشور ارائه شود.

راه اندازی پارک مادر نیاز جامعه زنان در شهر اراک است

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ضرورت راه اندازی پارک مادر در مرکز استان مرکزی گفت: ایجاد این پارک در راستای بهره مندی جامعه زنان شهر اراک از فضایی سالم و شاداب از ضروریات است.

شعبانی فرد گفت: شهردار اراک باید با رضایت به حداقل ها بستر راه اندازی هر په سریع تر این پارک را در مرکز استان فراهم کند.

مرکز ترک اعتیاداجباری بانوان در استان مرکزی ضروریست

استاندار استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر ایجاد مرکز ترک اعتیاد اجباری بانوان در استان مرکزی گفت: اگر پذیرفتیم اعتیاد یک بیماری است باید برای درمان بیمار مبتلا به آن یک بیمارستان هم تاسیس کنیم و در این مسیر تفاوتی میان زن و مرد نباید قائل شد.

شعبانی فرد افزود: نجات یک انسان از دام اعتیاد در پیشگاه خدا از جایگاه بالایی برخوردار است و بر همه مسئولان است در این راستا تلاشی روز افزودن داشته باشند.

وی تاکید کرد: اعتیاد از ناهنجاریهای اجتماعی است که شایسته جامعه اسلامی ایران نبوده و باید با برنامه ریزی جامع و کامل در راستای پاک کردن این معضل از چهره جامعه تلاش کرد.

راه اندازی کانون تربیتی زنان، تشکیل بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار، تعیین تکلیف بیمه زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان روستایی، ایجاد مرکز ترک اعتیاد اجباری زنان و پیگری مشکلات دختران دانش آموز مقطع دبیرستان در روستاها از مصوبات این کارگروه بود.