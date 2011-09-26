ساماندهی 500 زن فعال در بخش کشاورزی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شریفی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر در کارگروه امور بانوان استان مرکزی گفت: این زنان به تنهایی در بخشهای مختلف کشاورزی، دامداری، صنایع لبنی و ... به فعالیت در بخش کشاورزی استان مشغول هستند.

وی ادامه داد: دفتر امور زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در تلاش است تا با برنامه ریزی در حوزه اشتغال زنان روستایی استان در راستای توانمندسازی این قشر گامهای موثری بردارد.

مسئول امور زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: مهارت آموزی به زنان روستایی فاقد مهارت و بهره گیری از صاحبان فکر و ایده (فارغ التحصیلان رشته کشاورزی) در بخش اشتغال زنان روستایی از اولویتهای کاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در بخش اشتغال زنان روستایی است.

شریفی گفت: در این راستا ایجاد مراکز رشد به منظور ادغام دانش بومی زنان روستایی و تحصیل کرده های بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی در دستور کار مسئولین قرار گرفته است.

وی با اشاره به فراخوان تشکیل 5 اتاق رشد اشتغال زنان روستایی در سال 88 بیان داشت: در حال حاضر یک اتاق رشد در این حوزه به بار نشسته و اعضای آن طی 5 مرحله پیش رو، آموزش تیمی، کارآفرینی خوشه ای، اجرای طرح پایلوت و تشکیل تعاونی توانمند خواهند شد.