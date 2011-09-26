ذکر نام امام رضا(ع) در میادین ورزشی به من نیرو می دهد

رضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همواره در میادین حساس و بین المللی به امام هشتم(ع) متوسل می شوم.

کشتی گیر مازندرانی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران که در مسابقات جهانی استامبول دل همه ایرانیان را شاد کرد افزود: اسم من رضا بوده و به این نام افتخار می کنم.

وی به ارادت و دلدادگی مردم ایران به ساحت علی بن موسی الرضا(ع) اشاره کرد و گفت: وجود حرم مطهر امام رضا(ع) برکت ایران است و زیارت این حرم نورانی آرزوی هر ایرانی است.

یزانی به مسابقات جهانی ترکیه اشاره کرد و گفت: تماشاگران ایرانی حاضر در محل برگزاری مسابقات، بارها با نام ائمه و امام رضا(ع) به ما نیرو می دادند.

وی افزود: هر بار که در رویارویی با حریفان زیرمی گرفتم، تماشاگران یا امام رضا(ع) می گفتند که بسیار قوت بخش بود.

یزدانی با اشاره به در پیش بودن مسابقات المپیک آرزو کرد با توکل به خدا و عنایات علی بن موسی الرضا(ع) بتواند افتخاری دیگر برای کشور کسب کند.

دهه کرامت نیمه دوم مهرماه در سراسر کشور برگزار می شود و مازندران میزبان دو رویداد بین المللی نامه ای به امام رضا(ع) و جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی است.