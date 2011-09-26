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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

ارگ آزادی میزبان هفته‌ فرهنگی لرستان

ارگ آزادی تهران تا هشتم مهرماه میزبان هفته‌ فرهنگی استان لرستان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، هفته فرهنگی استانهای کشور از 27 شهریور ماه آغاز و تا 29 مهر ماه ادامه دارد که محل برگزاری این هفته فرهنگی در تهران و سه مکان کاخ موزه سعدآباد، کاخ موزه گلستان و مجموعه‌ فرهنگی ارگ آزادی است و استان لرستان جز گروه دوم استانهای کشور است.

هفته‌ فرهنگی استان لرستان از دوم مهر ماه آغاز می‌شود که تا 8 مهر ماه به همراه استان کردستان در مجموعه ارگ آزادی حضور دارد. در این هفته تعدادی از هنرمندان لرستانی در 35 غرفه‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنرنمایی می‌کنند.

این هفته در راستای معرفی توانمندی‌های استان‌های کشور در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آواهای بومی محلی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1416638

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