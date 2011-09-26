ارگ آزادی میزبان هفته‌ فرهنگی لرستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، هفته فرهنگی استانهای کشور از 27 شهریور ماه آغاز و تا 29 مهر ماه ادامه دارد که محل برگزاری این هفته فرهنگی در تهران و سه مکان کاخ موزه سعدآباد، کاخ موزه گلستان و مجموعه‌ فرهنگی ارگ آزادی است و استان لرستان جز گروه دوم استانهای کشور است.

هفته‌ فرهنگی استان لرستان از دوم مهر ماه آغاز می‌شود که تا 8 مهر ماه به همراه استان کردستان در مجموعه ارگ آزادی حضور دارد. در این هفته تعدادی از هنرمندان لرستانی در 35 غرفه‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هنرنمایی می‌کنند.

این هفته در راستای معرفی توانمندی‌های استان‌های کشور در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آواهای بومی محلی برگزار می‌شود.