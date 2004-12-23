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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۲

در مازندران برگزار مي شود :

بزرگداشت چهل و پنجمين سال خاموشي نيما با حضور كوچكترين خواهر اين شاعر

همزمان با چهل و پنجمين سال وفات نيما ، مراسمي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران برگزار مي شود. سيزدهم ديماه هر سال يادآور شاعري است كه با نگاهي ديگر به شعر و ادبيات، سبك جديدي را در تاريخ شعر ايران رقم زد. او درسال 1338 شمسي درگذشت و از اهالي روستاي يوش مازندران بود.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر، محمد عظيمي مسئول انجمن دوستداران ميراث فرهنگي ودبيرهمايش نيما يوشيج با اعلام اين مطلب افزود : متاسفانه هنوزآنچنان كه شايسته است نيما شناخته نشده ونسل جديد ما باانديشه ها و آثاراين شاعرجهاني آشنايي چنداني ندارد.

شاعرافسانه، ققنوس وداروك علاوه براشتهارش درحوزه ي شعر فارسي ، به زبان طبري نيزشعرسروده ودرحوزه ي نمايشنامه نويسي ، داستان ، نقد ادبي وتاريخ ادبيات ، آثارارزشمندي ازخود به يادگارگذاشته است.

نيما ميراث معنوي سرزمين ماست وسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران با احياء خانه اجدادي نيما، يوش را ميزبان شاعران و هنرمندان ايران و جهان قرار داده است.

اين همايش ازساعت 9 صبح 13 دي ماه درتالار نيماي شهرستان نوربرگزارمي شود. ازويژگيهاي اين مراسم ، حضورآخرين بازمانده ي خانواده ي ابراهيم خان است. بهجت الزمان اسفندياري كوچكترين خواهرنيماست كه هشتاد و نه سال  سن دارد و دركنار شاعران  هنرمندان كشورازتلاش نيما سخن خواهد گفت.

کد مطلب 141664

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