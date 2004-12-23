بزرگداشت چهل و پنجمين سال خاموشي نيما با حضور كوچكترين خواهر اين شاعر

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر، محمد عظيمي مسئول انجمن دوستداران ميراث فرهنگي ودبيرهمايش نيما يوشيج با اعلام اين مطلب افزود : متاسفانه هنوزآنچنان كه شايسته است نيما شناخته نشده ونسل جديد ما باانديشه ها و آثاراين شاعرجهاني آشنايي چنداني ندارد.

شاعرافسانه، ققنوس وداروك علاوه براشتهارش درحوزه ي شعر فارسي ، به زبان طبري نيزشعرسروده ودرحوزه ي نمايشنامه نويسي ، داستان ، نقد ادبي وتاريخ ادبيات ، آثارارزشمندي ازخود به يادگارگذاشته است.

نيما ميراث معنوي سرزمين ماست وسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران با احياء خانه اجدادي نيما، يوش را ميزبان شاعران و هنرمندان ايران و جهان قرار داده است.

اين همايش ازساعت 9 صبح 13 دي ماه درتالار نيماي شهرستان نوربرگزارمي شود. ازويژگيهاي اين مراسم ، حضورآخرين بازمانده ي خانواده ي ابراهيم خان است. بهجت الزمان اسفندياري كوچكترين خواهرنيماست كه هشتاد و نه سال سن دارد و دركنار شاعران هنرمندان كشورازتلاش نيما سخن خواهد گفت.