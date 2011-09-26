مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها در قزوین افزایش یافت

احمد فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات عمرانی مطلوب در سطح روستاهای استان اظهارداشت: اقدامات اجرایی نظیر طرح هادی روستایی که یکی از طرح‌های تاثیرگذار بر روند بهسازی محیط و ارتقاء بهداشت محیط زندگی و فضاهای عمومی در روستاهاست جریان رو به رشد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را در پی داشته است.

وی افزود: با وجود پتانسیل گردشگری در روستاهای شمال استان و برخورداری از آب و هوای مناسب و نزدیکی به شهر و نیز افزایش مشکلات درون ‌شهری و بالا رفتن قیمت مسکن باعث شده است ارائه تسهیلات مسکن روستایی عامل افزایش‌ دهنده‌ دیگری در مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باشد و خوشبختانه این مسئله به شکل ‌های مختلف در استان قزوین دیده می‌شود.



فیروزی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به حجم بالای تسهیلات اعتباری برای ساخت خانه‌های روستایی، دریافت این وام بدون نوبت و در کمترین زمان صورت می گیرد و اگر متقاضی زمین را خریداری کرده و سابقه سکونت را در روستا داشته باشد می تواند از این تسهیلات بهره‌ مند شود.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین یادآور شد: بر اساس محاسبات انجام شده در سال گذشته به ازای هر واحد 75 مترمربعی، 1.5 شغل ودر مجموع بیش از ده هزار شغل در این بخش ایجاد شده است.

وی با اشاره به سهمیه استان در بهسازی واحدهای مسکونی روستایی بیان کرد: سهمیه داستان قزوین در سال گذشته هفت هزار و 500 واحد بود که متقاضیان ساماندهی و به بانک‌ها معرفی شدند و در حال حاضر عملیات اجرایی شش هزار و 200 واحد مسکونی روستایی نیز آغاز شده است.

فیروزی یادآورشد: بازسازی منازل روستایی از سال 84 در دو برنامه پنج ساله آغاز شده و در این سال سهمیه ‌هر استان نیز مشخص شده و پیش‌ بینی می شود بین 11 تا 16 هزار واحد مسکونی روستایی در استان به بازسازی نیاز دارند.



وی تصریح کرد: بازسازی و نوسازی سه هزار و 200 واحد مسکونی روستایی نیز در سال 90 به عهده‌ بنیاد مسکن استان نهاده شده که با توجه به محدودیت اعتباری بانک‌ها اقدامات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.



