256میلیون تومان به ازای هر امتیاز در فصل قبل/ تغییرات مس سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا داوری عصر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل باشگاه مس کرمان گفت: سال قبل تیم مس کرمان 52 امتیاز کسب کرد و باشگاه برای لیگ هزینه هایی کرد برابر 256 میلیون تومان برای هر یک امتیاز بود.

وی افزود: این نشان می دهد که مدیریت صنایع مس ایران در بحث رسالت اجتماعی خود و هزینه در ورزش توجه ویژه ای دارد.

وی یادآورشد: باشگاه مس کرمان در سالهای اخیر دهها میلیاردتومان برای ورزش استان هزینه کرده است.

وی گفت: از دست دادن امتیازها به صورت متوالی می تواند خسارتهای اقتصادی زیادی داشته باشد که باشگاه مس کرمان در ادامه این خسارتها از بازی فجر به بعد تصمیم به بازسازی و تغییر گرفت.

وی افزود: تغییراتی که انجام شد به هیچ وجه نشان دهنده ضعف نژادزمانی به عنوان مدیرعامل باشگاه نبود بلکه براساس اصول مدیریتی این تغییر لازم بود.

رئیس صندوق بازنشستگی مس گفت: باشگاه فارغ از هر زد و بند سیاسی کار می کند و به هیچ عنوان اجازه نمی دهم جریانهایی از این زاویه به باشگاه آسیب برسانند.

وی گفت: انتخاب گنجعلیخانی توسط شخص بنده و از بین گزینه های ده گانه انجام شد و با توجه به تعیین اولویت ها در انتخاب مدیرعامل وی با فاصله زیاد نسبت به رقیبان قرارگرفت هرچند ایشان قبول نمی کرد اما به دلیل همسویی روش مدیریتی وی با نیاز باشگاه قبول کردند که در مدیریت باشگاه به ما کمک کنند.

وی ادامه داد: حضور بلاژویچ در استان کرمان موج جدیدی در فوتبال استان و نه تنها باشگاه مس کرمان ایجاد کرده است و بنده حضور ایشان را منشا تحول می دانم.

وی یادآورشد: باید از زحمات حاج اسماعیلی تشکر کرد که در دوره انتقالی مخاطب بسیاری از تغییرات و حاشیه هایی که درباشگاه ایجاد شد بودند.

وی اظهار داشت: اگر همه به تیم کمک کنند مطمئنا بیاتی نیا می تواند جای ادین هو را در تیم مس کرمان بگیرد و در این هفته می توانیم تراکتورسازی را در تبریز پنچر کنیم و پرسپولیس در کرمان حرفی برای گفتن نداشته باشد که مطمئنا اینها با کمک همه تاثیرگذاران تیم محقق خواهد شد.

