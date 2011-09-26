هشدار مالزی به اتباع خود پس از بازگشت دیکتاتور یمن به صنعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، وزارت امورخارجه مالزی در بیانیه خود از شهروندان مالزی که برای تحصیل و یا کار در یمن به سر می برند نیز خواسته است که هرچه سریعتر جهت ثبت نام برای بازگشت به مالزی به سفارت این کشور در یمن مراجعه کنند.

همچنین در این بیانیه آمده است : به دنبال وخامت اوضاع ناشی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در یمن به خصوص در شهرهای صنعا و عدن به شهروندان توصیه می شود هرچه زودتر اقدامات لازم جهت بازگشت را انجام دهند.

بازگشت علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که ۳ ماه پیش درپی بالا گرفتن اعتراضات در این کشور به عربستان رفته بود واکنش وسیع معترضان را به دنبال داشته است و آنها در حال برنامه ریزی جهت برپایی راهپیمایی های گسترده ای هستند.

از زمان آغاز اعتراضات در یمن در ژانویه سال جاری بیش از ۴۰۰ تن کشته شده اند و قدرت های بین المللی نگران وقوع جنگ داخلی در این کشور هستند.

معترضان یمنی خواستار پایان ریاست جمهوری علی عبدالله صالح پس از ۳۳ سال در این کشور هستند.