به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ که 9 بازی گذشته خود در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و بوندس لیگا را با پیروزی پشت سر گذاشته فردا شب در گروه نخست رقابت ها در ورزشگاه آلیانز آرنا با منچسترسیتی دیدار خواهد کرد.

باستین شواین اشتایگر این دیدار را دشوار خواند و گفت: دیدار با من سیتی یک چالش واقعی است. ما با تیمی بازی می کنیم که کیفیت بالاتری دارد و بازیکنان آن از لحاظ تکنیکی از ما بهتر هستند.

در حالیکه روبرتو مانچینی، سرمربی من سیتی، از پیروزی مقابل بایرن مطمئن است، کارل هاینز رومنیگه، مدیر باشگاه بایرن، نیز گفت: تیم ما بسیار آماده است و انگیزه دارد. من به پیروزی مقابل منچسترسیتی خوشبینم.

دیگر دیدار فردا شب را تیم های رئال مادرید اسپانیا و آژاکس هلند در گروه چهارم برگزار خواهند کرد. رئال سال گذشته در همین مرحله با آژاکس روبه رو شد و دو بار با نتایج 2 بر صفر و 4 بر صفر به پیروزی رسید.

فلورنتینو پرز پیش از این دیدار از عزم جزم رئال برای فتح دهمین جام قهرمانی خبر داد. رئیس باشگاه رئال گفت: ما بازیکنان با استعداد تیم خود را افزایش داده ایم، تیم را جوان کرده ایم و بر کیفیت تیم افزوده ایم. رئال مادرید بهترین تیم جهان است و می خواهیم برای دهمین بار فاتح رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شویم. برنامه کامل بازی های مرحله گروهی سه شنبه شب به شرح زیر است:

گروه A:

* بایرن مونیخ آلمان - منچسترسیتی انگلستان

* ناپولی ایتالیا - ویارئال اسپانیا

گروه B:

* ترابوزان اسپور ترکیه - لیل فرانسه

* زسکا مسکوی روسیه - اینترمیلان ایتالیا

گروه C:

* منچستریونایتد انگلستان - باسل سوییس

* اتلول گالاتی رومانی - بنفیکای پرتغال

گروه D:

* المپیک لیون فرانسه - دیناموزاگرب کرواسی

* رئال مادرید اسپانیا - آژاکس هلند