ملاقات سیاره زهره و زحل در بامداد 8 مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در بامداد روز 8 مهرماه با رخ دادن پدیده مقارنه، سیاره زهره و زحل در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند. در این پدیده که در ساعت 2:52 دقیقه رخ می دهد، این دو جرم آسمانی در زیر افق قرار دارند.

رصد این پدیده نجومی میسر نخواهد بود چراکه مقارنه سیاره های زهره و زحل در هنگام پایان شفق نجومی رخ می دهد و از آنجایی که در روز 8 مهر ماه این دو سیاره در افق غربی قرار دارند از این رو رصد این پدیده امکان پذیر نخواهد بود.



سیاره زهره دومین سیاره منظومه خورشیدی است که میان زمین و تیر (عطارد) قرار دارد این سیاره نزدیکترین سیاره به زمین و بعد از ماه درخشان ترین جرم آسمانی است که به هنگام شب از زمین رویت می شود.



زحل یا کیوان نیز پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است.