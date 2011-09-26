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۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۶

مقارنه دو سیاره /

ملاقات سیاره زهره و زحل در بامداد 8 مهر

ملاقات سیاره زهره و زحل در بامداد 8 مهر

پدیده مقارنه دو سیاره زهره و زحل در بامداد روز 8 مهرماه رخ خواهد داد که در این پدیده سیاره زحل به نزدیکترین فاصله خود به سیاره زهره می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بامداد روز 8 مهرماه با رخ دادن پدیده مقارنه، سیاره زهره و زحل در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند. در این پدیده که در ساعت 2:52 دقیقه رخ می دهد، این دو جرم آسمانی در زیر افق قرار دارند. 

رصد این پدیده نجومی میسر نخواهد بود چراکه مقارنه سیاره های زهره و زحل در هنگام پایان شفق نجومی رخ می دهد و از آنجایی که در روز 8 مهر ماه این دو سیاره در افق غربی قرار دارند از این رو رصد این پدیده امکان پذیر نخواهد بود.
 
سیاره زهره دومین سیاره منظومه خورشیدی است که میان زمین و تیر (عطارد) قرار دارد این سیاره نزدیکترین سیاره به زمین و بعد از ماه درخشان ترین جرم آسمانی است که به هنگام شب از زمین رویت می شود.
 
زحل یا کیوان نیز پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است.
کد مطلب 1416650

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