نتیجه تساوی در برابر صنعت نفت راضی کننده بود/ غافلگیر شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی شب گذشته بعد از تساوی تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری اظهار داشت: به نظر من صنعت نفت در این دیدار یکی از بهترین بازی های خود در لیگ برتر را به نمایش گذاشت و ما را غافلگیر کرد. با وجود این دو تیم یک بازی خوب و تماشایی ارائه کردند که حتی می توان به این بازی، لقب بهترین بازی لیگ تا این هفته را داد.

وی افزود: در این بازی در همان ابتدا به گل رسیدیم ولی صنعت نفت خیلی زود با حمایت هوادارانش توپ و میدان را در اختیار گرفت و سه گل وارد دروازه ما کرد و کار برای ما سخت شد ولی خوشحالم که در نهایت موفق شدیم گل های خورده را جبران کنیم و به تساوی برسیم.



قلعه نویی با اشاره به اینکه خارج کردن دو مدافع و وارد کردن دو مهاجم در ابتدای نیمه دوم یک ریسک بود که من انجام دادم، گفت: صنعت نفت در این بازی روی توپ های بلند ارسالی عالی کارکرد که دو گل از سه گل تیم نیز از همین طریق به دست آمد.



سرمربی تراکتورسازی در خصوص رضایت از نتیجه به دست آمده در این بازی نیز گفت: با وجود این گرما و حمایت این تعداد تماشاگر از صنعت نفت در بازی های خانگی، نتیجه تساوی در آبادان برای هر تیمی رضایت بخش است و من نیز از نتیجه به دست آمده رضایت دارم ولی ای کاش این بازی یک تیم پیروز داشت چرا که تساوی به نفع هر دو تیم نبود.



قلعه نویی در مورد پرتاب بطری آب به سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: پیروانی یکی از پاک ترین و سالم ترین مربیان ایران است که بازیکنان فراوانی تقدیم تیم ملی کرده است به همین دلیل من دست وی را می بوسم و اعتقاد دارم نباید به این مربی بی حرمتی کرد.



وی در خصوص عملکرد تیم داوری نیز گفت: در این خصوص صحبت خاصی ندارم.



بازی دو تیم صنعت نفت و تراکتورسازی که در ورزشگاه تختی شهر آبادان برگزار شد، در پایان به نتیجه تساوی 3 بر 3 انجامید. برای تیم صنعت نفت آبادان در دیدار خانگی مقابل تراکتورسازی تبریز فونیکه سی (13 و 37) و لئون پاجاچیان (31) گل زدند و گل های سرخپوشان تبریزی توسط سیدمحسن حسینی (2 و 57) و سیاوش اکبرپور (40) به ثمر رسید.

