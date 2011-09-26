محمدحسین صوفی، معاون صدا در پاسخ به این سئوال که معاونت صدا برای گرامی داشتن هشت سال حماسه دفاع مقدس چه اقداماتی انجام داده به خبرنگار مهر گفت: حماسه دفاع مقدس همانطور که از نامش پیداست برگ زرین، بزرگ، زیبا، فرهنگ ساز و تاثیرگذار در تاریخ ملت آزاد ایران است. بنابراین باید همه ظرفیت‌ها برای یادآوری خاطرات و رشادت‌های رزمندگان عزیز را شناسایی کرده و به کار ببریم تا بتوانیم به نسل‌های گوناگون منتقل کنیم.

وی در ادامه افزود: حماسه دفاع مقدس فقط محدود به یک هفته خاص نیست. با توجه به رشادت‌ها، این حماسه بزرگ تبدیل به یک جریان تاریخی بی نظیر در تمام قرون شده است. بنابراین باید این رشادت‌ها را برای نسل‌های جوان بازسازی کنیم تا متوجه خاطرات آن سالها شوند.

معاون صدا خاطرنشان ساخت: رسانه ملی نیز از طریق برنامه‌های مختلف سعی می‌کند این رشادت‌ها را یادآوری کند. از سوی دیگر ما در شبکه‌های مختلف رادیویی به واسطه برنامه‌های متنوع در قالب‌های مختلف از جمله نمایش، گزارش، مستند، گفتگو و غیره به حماسه بزرگ هشت سال دفاع مقدس می‌پردازیم.

صوفی در پاسخ به این سئوال که چرا فقط این حماسه در هفته دفاع مقدس پرادخت می‌شود، در حالی که باید در تمام سال جریان داشته باشد؟ توضیح داد: دقیقاً همین طور است که شما به آن اشاره کردید. نباید فقط در هفته دفاع مقدس کار کنیم، اما قبول کنید نقطه عطف برنامه‌ها در هفته دفاع مقدس خواهد بود و در طول سال و در مناسبت‌های مختلف هم برنامه‌های متنوع و با کیفیت بالا در حوزه دفاع مقدس تهیه و پخش می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 89 معاونت صدا اقدام به تشکیل گروه حماسه و دفاع مقدس در رادیو کرده است، گفت: این گروه زیر مجموعه ستاد معاونت صدا است. در واقع هدف ما از تشکیل این گروه اهمیت دادن به موضوع دفاع مقدس است که این گروه را تشکیل دادیم و با نهادها و ارگان‌های نظامی همچون، سپاه، ارتش، جهاد، کمیته امداد و ... جلسات مختلف برگزار کرده‌ایم تا برای برنامه‌های مختلف برنامه‌ریزی مناسب داشته باشیم.

معاون صدا ادامه داد: با راه‌اندازی این گروه تعداد برنامه‌های دفاع مقدس در سال 89 افزایش یافته است. امسال میزان تولید و پخش برنامه‌های راهیان نور در نوروز بیش از 120 درصد افزایش داشته است.

صوفی در پایان افزود: در دو سال اخیر توجه ویژه‌ای به برنامه‌های دفاع مقدس شده و برنامه‌های متنوعی روی آنتن رفته است. علاوه بر آن تولید و پخش برنامه‌های دفاع مقدس در شبکه‌های مختلف رادیویی ادامه دارد و تلاش می‌کنیم روز به روز به کیفیت برنامه‌ها افزوده شود.