حبیب‌الله کاسه ساز، تهیه‌کننده و کارگردان سینما و تلویزیون درباره وضعیت تولید، اکران و فروش سینما در شش ماه اخیر به خبرنگار مهر گفت: اکران سال 90 آغاز خوبی داشت و فروش و حضور مخاطب نیز قابل توجه بود، اما به نظر می‌رسد نیمه دوم سال شاهد اکران فیلم‌های کم مخاطبی هستیم که این امر نگران کننده است.

وی افزود: نباید تمام فیلم‌های پرفروش در جدول اکران شش ماه اول سال قرار داده می‌شد. تا به این نحو شدت حضور مخاطب در طول سال تقسیم شود نه اینکه با این سیاست‌گذاری اشتباه شاهد دو نیمه متفاوت اکران در یک سال باشیم.

تهیه‌کننده سریال "آخرین روز" تصریح کرد: از نظر حضور سینماگران و تولید نیز هر سال در جشنواره شاهد حضور عده‌ای هستیم و برخی نیز حضور ندارند که این امر نیازمند آسیب شناسی و کارشناسی دقیق است.

کاسه‌ساز یادآور شد: اتحادیه تهیه‌کنندگان و کانون کارگردانان باید روی این موضوع آسیب شناسی جدی داشته باشند. همچنین بررسی روند تولید موضوع‌ها نیز امری قابل بررسی است. باید دید چرا یک سال 30 فیلم اجتماعی تولید می‌شود، اما سال بعد فیلمسازان به اجتماع بی توجه می‌شوند.



وی در پایان گفت: گرچه امسال فروش و حضور مخاطبان بیشتری را به نسبت سال گذشته شاهد بودیم، اما امیدوارم با وجود قرار دادن فیلم‌های کم مخاطب در نیمه دوم سال، همچنان افزایش مخاطب ادامه داشته باشد.



