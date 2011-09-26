سکه در مشهد سکته کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حباب قیمت طلا و سکه دیروز در بازار مشهد با کاهش هر اونس طلا در بازارهای جهانی به هزار و 658 دلار بالاخره ترکید.

این امر هرچند موجب خوشحالی بسیاری از شهروندان شد، اما در عین حال بسیاری از واسطه ها را نیز که اقدام به خرید گسترده سکه با قیمت بالا کرده بودند، نگران کرد.

بازار همچنان حبابی است

در همین حال فعالان بازار طلا و جواهر مشهد با اشاره به حبابی بودن بازار، از کاهش شدید معاملات خبر دادند.

در این باره یکی از فعالان خرید و فروش سکه به خبرنگار مهر در مشهد گفت: همانطورکه پیش بینی می شد با کاهش قیمت جهانی طلا، قیمت انواع سکه از صبح امروز دچار نوسانات شدیدی شد.

عباس کلیدری پور افزود: دامنه این تغییرات باعث نوعی ابهام قیمتی در بازار مشهد شده است؛ بطوریکه تحلیل گران بازار پیش بینی دقیقی از قیمتها ندارند.

وی با اشاره به هجوم نقدینگی و سیل تقاضاهای کاذب در بازار سکه ادامه داد: با افزایش تقاضا در چند ماه گذشته شاهد رونق چشمگیر این بازار بوده ایم که بیشتر تحت تاثیر کوچ نقدینگی به این بازار بوده است.

مقاومت بازار داخلی

در همین حال یکی از صاحب نظران و تحلیل گران اقتصادی با اشاره به مقاومت بازار در برابر کاهش قیمتها به مهر گفت: زمانی که قیمت های جهانی اندکی افزایش می یابد در بازار ایران طوفان به پا می شود اما در مقابل زمانی که قیمتها در بازار جهانی کاهش می یابد، شاهد تغییر اندک قیمتها در بازار داخلی هستیم.

محمد خانیان افزود: به عبارت دیگر تجربه نشان داده است واکنش بازار در برابر کاهش قیمتها بسیار سرد و در مقابل افزایش قیمتها داغ بوده است.

وی ادامه داد: در ماجرای اخیر نیز باید شاهد سقوط 90 هزار تومانی سکه می بودیم اما دیدیم که این رقم تحقق نیافت به عبارت دیگر با توجه به نرخ جهانی طلا، قیمت سکه تمام سکه بهار آزادی باید به حدود 530 هزار تومان کاهش می یافت در حالیکه شاهد قیمت 567 هزار تومانی آن هستیم.

سکه و قیمتهای غیر واقعی

این اظهارات در حالی بیان می شود که به نظر می رسد سکه آنطور که پیش بینی می شد، سقوط نکرده است.

در همین حال گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد بازار سکه با وجود نوسان قیمتها همچنان طرفدار خاص خود را دارد همین مساله در کنار وجود تقاضاهای کاذب و دلال بازی وسیاستهای کلان از جمله عوامل مقاومت داخلی در برابر قیمتهای جهانی به شمار می آید.

این موضوع در چند ماه گذشته بارها مورد استناد صاحب نظران اقتصادی برای حبابی و غیر واقعی بودن قیمتها در بازار سکه قرار گرفته است.

از سوی دیگر اگرچه بعضی از فعالان بازار با اشاره به سقوط قیمت طلا از احتمال افزایش مجدد قیمتها خبر داده اند، اما عده ای دیگر بر این باورند با توجه به تحولات جهانی امکان کاهش بیشتر قیمتها نیز وجود دارد.

اضافه می شود جمعه گذشته قیمت جهانی طلا با کاهش 175 دلاری به هزار و 638 دلار در هر اونس رسید.

قیمت فروش تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار مشهد تا لحظه مخابره این گزارش 585 هزار و تومان، تمام سکه بهار آزادی طرح جدید 567 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 274 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 143 هزار تومان و سکه یک گرمی 75 هزار تومان تومان بود.

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گزارش: امیر پرورش