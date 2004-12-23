لندن از وجود مدارك كافي براي ارتباط الفقيه با گروه القاعده پرده برداشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه فرا منطقه اي" الشرق الاوسط"، اين منابع افزودند:لندن تصورمي كند مدارك كافي براي دادن پيشنهاد گنجاندن نام دكترسعد الفقيه رئيس جنبش اصلاحات عربستان درليست افراد مرتبط با گروه القاعده به شوراي امنيت را دارد .

منابع رسمي مطلع انگليس نيز افزودند: انگليس راهي براي ارائه اين پيشنهاد ويا عدم ارائه آن ندارد بويژه اينكه قطعنامه 1373 شوراي امنيت، هردولت عضو سازمان ملل را ملزم مي سازد تا هر گونه درخواست توام با مدارك و اسناد عليه يك گروه و يا يك شخص معين را بردارد حتي اگر به اندازه كافي دليل و مدرك داشته باشد.

به گفته اين منابع، گنجاندن نام الفقيه درليست اشخاص مرتبط با گروه القاعده بدين معنا است كه دلايل معقولانه اي براي ارتباط وي با گروه القاعده و هدف مشترك ميان آنها جود دارد.

منابع رسمي مطلع انگليس مي گويند: شوراي امنيت معمولا درخواست هاي ارائه شده را بدون افشاي مدارك واسنادي كه براي صدورحكم صادرشده، مورد بررسي قرار مي دهد.

اين منابع افزودند :اين درست نيست تا زمانيكه شوراي امنيت به طورعلني اين موضوع را بررسي نكرده علنا ازدلايل ومدارك و اسناد آماده شده صحبت كنيم .

منابع يادشده درمورد احتمال اتخاذ اقدامات دولت انگليس عليه الفقيه گفتند: ما كاملا مطمئن هستيم كه عربستان سعودي در اين زمينه موثر بوده است .



به گفته اين منابع، هنوزحكمي درمورد اتخاذ اقدامات مشخص عليه فقيه صادرنشده است .

اين منابع افزودند: دلايل مطلوب براي اجراي قانون مبارزه با تروريسم براي بزرگترين و پيچيده ترين اسناد ومدراك وجود دارد و كافي است نام افراد مرتبط با گروه القاعده قرار بگيرد تا تمام اموال و داراييهايش بلوكه شود.

منابع رسمي درمورد احتمال حذف درخواست مشابه اي براي گنجاندن سازمان الفقيه درليست اشخاص وگروههاي مرتبط با تروريسم بين المللي اعلام كردند : اين امر بعدا بررسي مي شود.

منابع رسمي دولت انگليس گفتند احتمال اينكه جنبش اسلامي اصلاحات عربستان را در آينده درليست گروههاي تروريستي قرار دهيم بعيد نمي دانيم .