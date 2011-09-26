ابراهیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن اظهار داشت: هیچ توجیه و بهانه ای برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011 وجود ندارد و توافقنامه امنیتی هرگز تمدید نخواهد شد.

وی درباره ضد و نقیض بودن مواضع احزاب و گروه های سیاسی عراق درباره حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2011 گفت: مردم عراق خواهان خروج نیروهای بیگانه از عراق هستند و پارلمان نیز نماینده ملت است و نمایندگان آن هرگز تمدید توافقنامه امنیتی یا تصویب توافقنامه جدید امنیتی با واشنگتن را تصویب نخواهند کرد. این یک خواست ملی است و ما دیگر نمی خواهیم نیروهای بیگانه بیش از این درعراق حضور داشته باشند.

نظامیان آمریکایی حاضر در عراق بالغ بر 46 هزار نفر هستند که باید طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند، اما مقامات کاخ سفید به شدت در تکاپو هستند تا با وجود مخالفت افکارعمومی و بیشتر گروههای عراقی، همچنان به حضور نظامیان خود در عراق ادامه دهند.

حضور منافقین در عراق غیر قانونی است و علیه برخی از انها حکم قضایی صادر شده است.

نخست وزیر سابق عراق همچنین درباره تعداد واقعی اعضای گروهک تروریستی منافقین در عراق و وضعیت خروج آنها از عراق گفت: آمار دقیقی از تعداد این افراد درعراق وجود ندارد برای اینکه تعداد آنها و عناوین و درجات آنها دائما در حال تغییر است. شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ناگزیر به همکاری با این سازمان هستند حتی برخی از این افراد پس از جدایی و قطع همکاری توسط این سازمان کشته شده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: اما آنچه به دولت عراق مربوط می شود این است که ما اجازه نمی دهیم اعضای سازمان مجاهدین خلق علیه هر کشوری به ویژه کشورهای همسایه همچون جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سلاح به دست بگیرند.

جعفری اظهار داشت: علیه برخی از اعضای گروهک تروریستی منافقین شکایت و برای آنها حکم قضایی صادر شده و تاکید شده که حضور آنها در عراق غیر قانونی است.

وی تصریح کرد: از نظر ما یک پناهنده سیاسی در عراق از هر کشوری که باشد نباید مسلح باشد در واقع این فرد اگر سلاح را کنار بگذارد می تواند مسالمت آمیز در عراق باقی بماند در غیر اینصورت باید خاک این کشور را ترک کند.

اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

نخست وزیر سابق عراق درباره سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی بحرین توسط رژیم آل خلیفه و اقدامات دولت عراق برای حمایت از ملت بحرین اظهار داشت: نمایندگان مختلف پارلمان بحرین از جمله کرد، مسیحی، شیعه و سنی با ارسال پیامی به اد میلکرت نماینده سازمان ملل متحد در عراق توقف سرکوب مردم بحرین را خواستار شده اند و حضور نیروهای سپر جزیره در بحرین را محکوم کرده اند.

ابراهیم جعفری خاطرنشان کرد: دولت عراق از نخستین روزهای آغاز قیام مردمی بحرین خطاب به کشورهای عربی و غربی به ویژه آمریکا از آنچه که در بحرین می گذرد ابراز نگرانی کردیم و خواستار مسامحه با معترضین بحرینی شدیم.

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مصاحبه: سمیه خمارباقی