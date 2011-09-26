به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "آوای هورامان" به تهیه‌کنندگی وکارگردانی امیرحسین ماکویی با موضوع حفظ و اشاعه آوازهای بسیار قدیمی مرتبط با منطقه اورامانات کردستان ایران در 13 قسمت 20 دقیقه‌ای تولید شده است تا مخاطبان کرد زبان شبکه بین‌المللی سحر را با ریشه‌های کهن موسیقی و آوازهای هورامی آشنا کند.

فاز اول تصویربرداری این مستند از تهران شروع شده و اساتیدی مانند محمدرضا درویشی موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی ایرانی، علی اکبر مرادی تنبور نواز برجسته و استاد موسیقی نواحی ایران، صدیق صفی‌زاده محقق و مدرس زبان و ادبیات کردی، محمدعلی سلطانی پژوهشگر موسیقی و ادبیات کردی و بیژن کامکار موسیقیدان برجسته ایرانی، پیدایش این نوع موسیقی و جزئیات مربوط به آن را بررسی کردند.

مرحله دوم تصویربرداری نیز در منطقه هورامانات کردستان و در شهرستان‌ها و روستاهایی مانند پاوه، خانقاه، گلال، شمشیر، هجیج، نوسود، نودشه، گهوراه و…انجام و در این مناطق تصاویری از آیین‌ها و آداب و رسوم مردم منطقه هورامانات کردستان که ارتباط مستقیمی با نوع آواز هورامی دارند، تهیه شده است.

مستند "آوای هورامان" که با سیستم HD تصوربرداری شده به قدیمی‌ترین آوازهای ایرانی که شاید به گونه‌ای، یکی از قدیمی‌ترین موسیقی‌های جهان نیز به شمار می‌رود، می‌پردازد.

عوامل تهیه این مجموعه مستند عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: امیرحسین ماکویی، تصویربردار: رضا ثامنی، صدابردار: مرتضی نظری، پژوهشگر و مدیر تولید: فرشاد حقیقی فشی، دستیار تصویربردار: رضا اسکندری، عکاس: فرهاد بزازیان، گرافیست: امیر یعقوب، دستیاران تولید: رامین و آروین صالحی، تدوین و صداگذاری: مصطفی سیفی.