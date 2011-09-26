به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین و آخرین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در "کوپنهاگ" دانمارک در حالی یکشنبه شب به وقت کشورمان برگزار شد که تیم بزرگسالان ایران در مهمترین و سخت ترین بخش مسابقات به مصاف رقبای جهانی خود رفت.

در این روز شاهد برگزاری مسابقات استقامت جاده مردان در رده سنی بزرگسالان بودیم. در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان 210 رکابزن در خط استارت قرار گرفتند و مسیر 266 کیلومتری را در این شهر طی کردند که در نهایت تنها 177 ورزشکار موفق به پایان بردن مسابقه خود شدند. 32 نفر از خط پایان نگذشتند و یک نفر پیش از شروع مسابقات انصراف داد.

مهدی سهرابی صد و بیست و سوم و حسین عسگری صد و بیست و ششم شدند. این دو رکابزن کشورمان با اختلاف زمان 8 دقیقه و 54 ثانیه ای نسبت به نفر اول از خط پایان گذشتند. امیر زرگری دیگر نماینده ایران موفق به اتمام مسابقه خود نشد.

رکابزنان ایرانی در رده بندی آسیایی های حاضر در مسابقات استقامت جاده بزرگسالان پس از نمایندگان قزاقستان و ژاپن عنوان سوم و چهارم را دارند.

"مارک کواندیش" از انگلستان با زمان 5 ساعت و 40 دقیقه و 27 ثانیه این مسیر سخت را پیمود و مدال طلای جهان را از آن خود کرد. "ماتیو هارلی گوس" از استرالیا و "آندری گریپل" از آلمان هم با زمان مشابه نفر اول مدال نقره و برنز را بدست آوردند.

هفتادو هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسالان و در دو بخش زنان و مردان از 28 شهریور تا سوم مهرماه در "کوپنهاگ" دانمارک برگزار شد.