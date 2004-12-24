دهياري ها بر اساس تعيين درجه اعتبار دريافت مي كنند

معاون امور دهياري هاي كشور با اشاره به امضاي دستورالعمل نحوه درجه بندي دهياريها توسط وزيران كشور و جهاد كشاورزي، به خبرنگار اجتماعي "مهر" گفت: اين دستور العمل هفته آينده به كليه استانداري ها ابلاغ مي شود تا نسبت به اجراي آن از سوي دهياريها اقدام شود.

دكتر علي نوذرپور با تاكيد بر اينكه اغلب دهياري ها تازه تاسيس هستند، افزود: طبق اين آيين نامه دهياري ها پس از گذشت دو سال مي توانند نسبت به تعيين درجه براي روستاي خود اقدام كنند.

وي گفت: با توجه به اينكه اغلب دهياريها از ابتداي سال 82 تاسيس و مصوب شده اند، بنابراين مي توانند از ابتداي سال 84 نسبت به تعيين درجه، تقاضاي خود را به استانداري مربوطه اعلام كنند.

به گفته نوذرپور، دهيارها بر اساس سه شاخص درآمد، وسعت و جمعيت درجه بندي مي شوند و همين مساله باعث مي شود پس از آن دهيارها طبق اولويت درجه اي كه دريافت كرده اند برنامه ريزي نمايند.

معاون امور دهياريهاي كشور همچنين از تعيين حق الزحمه دهياران بر اساس درجه بندي ابلاغ شده خبر داد و افزود: اين درجه بندي موجب خواهد شد تنوع دهياريها را در برنامه ريزي مديريت روستايي مورد توجه قرار دهيم.

وي گفت: در واقع دهياري ها طبق درجه اي كه دريافت مي كنند از اعتبارات ملي و استاني برخوردار مي شوند و اين مساله مي تواند در توسعه روستاها نقش بسزايي ايفا كند.

نوذرپور اظهار داشت: اين دستورالعمل در راستاي مصوبه 21/11/80 هيات دولت تحت عنوان اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريهاي كشور مي باشد كه وزارتخانه هاي كشور و جهاد كشاورزي را مسئول رسيدگي به اين مهم كرده بود.

معاون دهياريهاي كشور در خصوص نحوه امتياز به دهياريها گفت: اگر امتياز روستاها بين 3 تا5 باشد درجه يك، 6 تا 8 درجه 2، 9 تا 10 درجه 3، 11 تا 12 درجه 4، 13 تا 14 درجه 5 و 15 تا 18درجه 6 خواهند گرفت.

طبق اين دستورالعمل ، روستاهايي كه تا سقف 30 ميليون تومان درآمد داشته باشد يك امتياز، 30 تا 60 ميليون 2 امتياز، 60 تا 90 ميليون 3 امتياز، 90 تا 110 ميليون 4 امتياز و براي روستاهاي بالاي 110 ميليون تومان درآمد نيز 5 امتياز در نظر گرفته مي شود. براي شاخص جمعيت نيز از 100تا 500 نفر يك امتياز، 500 تا 1000 دو امتياز، 1000 تا 2500 سه امتياز، 2500 تا 5000 چهار امتياز و 5000 نفر بيشتر نيز پنج امتياز تعلق مي گيرد. همچنين شاخص وسعت بر اساس محدوده قانوني و طرح هادي مصوب تا 10 هكتار يك امتياز، از 10 تا 20 هكتار 2 امتياز، 20 تا 30 هكتار 3 امتياز، 30 تا 40 هكتار 4 امتيازو 40 هكتار به بالا نيز 5 امتياز مي باشد.

بر اساس آيين نامه درجه بندي دهيارها، زمان تعيين درجه دهيارها هر چهار سال يكبار صورت خواهد گرفت و در حال حاضر همه دهياريها به صورت موقت درجه يك محسوب مي شوند.