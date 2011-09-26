به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در گزارشی با اشاره به شش دیدار مخفیانه نخست وزیر اسبق انگلیس با دیکتاتور لیبی نوشت: تونی بلر سه سال پس از آنکه دفتر نخست وزیری را رها کرد، شش بار به صورت مخفیانه با "معمر قذافی" دیدار کرد.

هم اکنون بلر برای افشای جزئیات این دیدارها تحت فشار قرار گرفته، زیرا در آن زمان هیچ مسئولیتی را نداشته و در این دیدارها درباره مسائل میان دو کشور گفتگو نکرده است. همچنین پنج مورد از این دیدارها 14 ماه پیش از آزادی "عبدالباسط مقراحی" شهروند لیبیایی و عامل بمبگذاری لاکربی انجام شد.

این گزارش پس از آن منتشر شد که ساندی تلگراف هفته گذشته از دو پرواز بلر به طرابلس با استفاده از جت شخصی قذافی پرده برداشت. همچنین قذافی در ژانویه 2009 تلاش بسیاری را برای انعقاد قراردادی میان سازمان دولتی سرمایه گذاری لیبی (LIA) و شرکت "اولگ دریپاسکا" میلیاردر روسی انجام داده است.

این قرارداد چند میلیاردی که در نهایت منعقد نشد نشان می دهد سازمان دولتی سرمایه گذاری لیبی وامی را در اختیار شرکت "روسال" بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان که متعلق به اولگ دریپاسکا بوده، قرار داده بود.

اگرچه سرمایه گذاری بانک "جی پی مورگان" با ارسال یک پست الکترونیکی به سازمان LIA در دسامبر 2008 و تلاش برای انعقاد این قرارداد پیش از سفر بلر به طرابلس فاش شد، اما این بانک آمریکایی بعدها مشارکت خود را انکار کرد و به همین دلیل نقش بلر در این قرارداد هرگز مشخص نشد.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، ارتباط میان بلر و سازمان دولتی سرمایه گذاری لیبی سوالات بسیاری را درباره نقش بلر به عنوان نماینده کمیته چهارجانبه به اصطلاح صلح خاورمیانه ایجاد کرده، زیرا بلر مبادلات تجاری فراوانی با دیکتاتور لیبی انجام داده است.

ایندیپندنت نیز پیشتر در گزارشی با اشاره به مذاکرات مخفیانه نخست وزیر اسبق انگلیس و دیکتاتور لیبی فاش کرده بود: تونی بلر درحالی خواستار پایان دادن به کشتار معترضین علیه رژیم لیبی شده که بارها با قذافی گفتگوهای سری داشته است.