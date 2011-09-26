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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

برنامه پخش مستقیم مسابقات لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

برنامه پخش مستقیم مسابقات لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه و چهارشنبه با برگزاری 16 دیدار پیگیری می‌شود که شبکه سوم سیما اقدام به پخش مستقیم بعضی از این رقابت ها خواهد کرد.

برنامه پخش زنده مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:
سه شنبه 5/7/1390:
* بایرن مونیخ آلمان - منچسترسیتی انگلستان  - ساعت 22:15
چهارشنبه 6/7/1390:
* رئال مادرید اسپانیا - آژاکس هلند - ساعت 15 دقیقه بامداد (پخش با تاخیر)

چهارشنبه 6/7/1390:
* والنسیای اسپانیا - چلسی انگلستان - ساعت 22:15
پنج شنبه 7/7/1390:
* باته بوریسف بلاروس - بارسلونای اسپانیا - ساعت 15 دقیقه بامداد (پخش با تاخیر)

کد مطلب 1416704

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