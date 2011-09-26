برنامه پخش مستقیم مسابقات لیگ قهرمانان اروپا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه و چهارشنبه با برگزاری 16 دیدار پیگیری می‌شود که شبکه سوم سیما اقدام به پخش مستقیم بعضی از این رقابت ها خواهد کرد.

برنامه پخش زنده مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

سه شنبه 5/7/1390:

* بایرن مونیخ آلمان - منچسترسیتی انگلستان - ساعت 22:15

چهارشنبه 6/7/1390:

* رئال مادرید اسپانیا - آژاکس هلند - ساعت 15 دقیقه بامداد (پخش با تاخیر)

چهارشنبه 6/7/1390:

* والنسیای اسپانیا - چلسی انگلستان - ساعت 22:15

پنج شنبه 7/7/1390:

* باته بوریسف بلاروس - بارسلونای اسپانیا - ساعت 15 دقیقه بامداد (پخش با تاخیر)