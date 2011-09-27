به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در سه هفته گذشته لیگ برتر شکست خورده و با کسب 7 امتیاز از 8 بازی نخستش در لیگ برتر در رده‌ شانزدهم قرار گرفته است. همین نتایج باعث اعتراض تماشاگران ملوان به عملکرد مدیریت، کادرفنی و بازیکنان این تیم پس از دیدار با نفت تهران مقابل درب خروجی ورزشگاه دستگردی شد.

بازیکن اشتباه می‌‎کند، مدیرعامل و سرمربی چه گناهی دارند

بهمن صالح‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نتایج اخیر تیم فوتبال ملوان در مسابقات لیگ برتر که با سه شکست متوالی همراه شده است، گفت: وقتی بازیکن در زمین اشتباه می‌‎کند، مدیرعامل و سرمربی چه گناهی دارند. مدیریت و کادرفنی در این مدت کم کاری نکرده‌ و آنچه در توانمان بود برای موفقیت تیم به کار بسته‌ایم.

نتایج تیم عامل دلسردی مردم

وی در مورد اعتراض هواداران تیم ملوان مقابل درب خروجی ورزشگاه دستگردی اضافه کرد: هواداران ملوان سرمایه اصلی باشگاه هستند و ما برای آنها و نظراتشان احترام خاصی قائل هستیم اما در این مدت برای موفقیت تیم کوتاهی نکردیم، گرچه نتایج بدست آمده باعث دلسردی مردم و هواداران شده است.

حفظ نوری با مبلغ پائین استثمار بود

سرپرست باشگاه ملوان در مورد اینکه هواداران این باشگاه اعتقاد دارند اسکلت بندی این تیم حفظ نشده، افزود: دو بازیکن اصلی ملوان پس از پایان دوران سربازی دیگر دوست نداشتند بمانند و رفتند، پژمان نوری هم پیشنهاد یک میلیارد و دویست میلیونی از تیم الامارات داشت و اگر می‌خواستیم با توجه به این پیشنهاد وی را با مبلغ اندکی نگه داریم، به نوعی استثمار بود.

اشتباهات فردی عامل شکست ملوان

وی ادامه داد: در بازی با نفت تهران همه شاهد بودند در شرایطی که بازی دست ما بود، با اشتباهات فردی نتیجه را واگذار کردیم. فوتبال همین است وقتی نمی‌توانید از فرصت‌های خود به خوبی استفاده کنید، حریف از اشتباهات شما برای رسیدن به پیروزی سود خواهد برد، همان اتفاقی که بازی با نفت رخ داد و نفتی‌ها در کمال ناباوری به پیروزی دست یافتند.

مخالف جریمه هستم

صالح‌نیا در مورد اینکه پس از این سه شکست بازیکنان جریمه خواهند شد، خاطرنشان کرد: اگر هیئت مدیره از عملکرد بازیکنان رضایت نداشته باشد، براساس تصمیمات هیئت مدیره با آنها برخورد می‌کنیم اما ما همیشه سعی داریم با بازیکنان تعامل کرده و با نصیحت و گذشت مشکلات را حل کنیم، ضمن اینکه کلا مخالف جریمه و برخورد اینچنینی با بازیکنان هستیم، مگر اینکه کادر فنی و یا هیئت مدیره آن را تصویب کند.

حمایت قاطع از کادر فنی

وی در پاسخ به این سوال که آیا این نتایج باعث ایجاد تغییرات در کادر فنی ملوان خواهد شد؟، اظهار داشت: در باشگاه ملوان تفکرات ناسیونالیستی وجود دارد، تفکراتی که در 4 دهه گذشته هم به کار برده شده است. بازهم تاکید می‌کنم وقتی بازیکن اشتباه کرده گناه سرمربی چیست. ما همچنان از کادرفنی تیم حمایت کرده زیرا در این شرایط هم به آینده تیم امیدوار هستیم.

بر اساس احساسات هواداران دست به تغییر نمی‌زنیم

سرپرست باشگاه ملوان اضافه کرد: در ابتدای فصل نفرات اصلی را از دست داده‌ایم و بازیکنان جدید هم جوان هستند که باید بیشتر در جریان بازی قرار بگیرند. ضمن اینکه هواداران ما هم احساساتی بوده و نباید بر اساس احساسات و شعارهای آنها دست به تغییرات در تیم بزنیم.

باید مشکلات را برطرف کرد

وی با بیان اینکه باید با بازبینی مسابقات اخیر تیم و روحیه دادن به بازیکنان، مشکلات موجود را برطرف کرد، یادآور شد: درست است تیم ملوان در سه دیدار گذشته نتیجه دلخواه را کسب نکرده اما قطعا با تلاش بیشتر کادر فنی و بازیکنان و حمایت‌های مدیریت باشگاه، بزودی مشکلات برطرف شده است و تیم ملوان به شرایط مطلوب باز می‌گردد.

حضور مایلی‌کهن در ملوان شایعه است

صالح‌نیا در پایان در مورد حضور محمد مایلی‌کهن در دیدارهای تیم ملوان در انزلی که شائبه حضور وی روی نیمکت این تیم را افزایش داده، گفت: مایلی‌کهن از دوستان و همکاران عزیز من بوده و هست و همه مردم شهر انزلی وی را دوست دارند و ایشان به خاطر علاقه‌ای که به تیم دارند به ورزشگاه می‌آیند نه مسائل دیگر، به همین دلیل مسائل دیگری که در خصوص این مربی بزرگ با باشگاه ملوان مطرح شده، تنها شایعه‌ای بی اساس است.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در سه هفته گذشته برابر تیم‌های فوتبال صبای قم با نتیجه یک بر صفر، صنعت نفت آبادان با نتیجه 2 بر یک و نفت تهران با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داده است.