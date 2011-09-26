دلایل حمله رژیم بعث عراق به ایران/ شرایط سه دوره دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک یگان های نمونه نیروهای 4 گانه ستاد آجا اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور حماسه ها، فداکاریها، از خودگذشتگی ها و ایثار ملت شهید پرور و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حوادث اوایل پیروزی انقلاب گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب استکبار که در راس آن آمریکا قرار داشت مبارزه سیاسی با جمهوری نوپا و تازه انقلاب اسلامی آغاز کرد.

محمودی اضافه کرد: وقتی آمریکا شاه خائن را به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفت ملت ایران نتوانست این ظلم را بپذیرد و دانشجویان خط امام لانه جاسوسی را به تصرف خود در آوردند و آمریکا را تحقیر کردند.

معاون اجرایی ستاد آجا با بیان اینکه آمریکا پس از آن به صحرای طبس یورش آورد و شکست مفتضحانه ای خورد و پا به فرار گذاشت، گفت: پس از آن آمریکا گروهک های تروریستی و ضد انقلاب را علیه کشور تجهیز کرد تا بتواند از این طریق به نظام نوپای جمهوری اسلامی ضربه بزند اما باز هم موفق نشد.

وی خاطر نشان کرد: متعاقب این شکست های پی در پی آمریکا در صدد جبران برآمد و به نحوی صدام را که احساس تحقیر ناشی از امضای قرارداد الجزایر داشت علیه ایران تحریک کرد.

سرتیپ محمودی با بیان اینکه ارتش رژیم بعث عراق در 31 شهریور سال 59 حملات ناجوانمردانه ای را به کشورمان آغاز کردند به طوریکه در یک روز 19 شهر ما بمباران شد، گفت: ارتش در آن زمان آمادگی مبارزه را نداشت و مشغول سازماندهی خود بود و هنوز سپاه و بسیجی تشکیل نشده بود نیروهای مردمی هم سلاحی در دست نداشتند و در نتیجه صدام از این وضعیت سوء استفاده کرد و نیروهای خود را از مرزهای غربی وارد ایران کرد و در مرحله اول به دلیل عدم آمادگی ارتش برخی از شهرهای مرزی به تصرف دشمن در آمد.

معاون اجرایی ستاد آجا ادامه داد: البته صدام به خیال خود می خواست استان خوزستان را ظرف 3 روز به تصرف در آورد اما نمی دانست که وقتی وارد خاک ایران شود با مقاومت و ایثارگری مردم مواجه خواهد شد. بطوریکه در آن زمان خرمشهر با دست خالی 45 روز در برابر دشمن مقاومت کرد.

وی افزود: بنابراین دشمن با شکست مواجه شد چون فکر می کرد ظرف 3 روز می تواند خوزستان را به تصرف خود در آورد اما وقتی با مقاومت مردمی روبرو شد استراتژی خود را تغییر داد و خطوط پدافندی را در منطقه ایجاد کرد و اعلام کرد که آماده مذاکرات صلح است.

سرتیپ محمودی تصریح کرد: با هوشیاری امام راحل یگان های ارتش و سپاه سازماندهی شدند و جلوی پیشروی دشمن را گرفتند و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار اعلام کرد تا زمانی که نیروهای متجاوز از مرزها خارج نشوند مذاکره انجام نخواهد شد.

معاون اجرایی ستاد آجا افزود: در حقیقت با عزل بنی صدر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اتحاد بیشتری برخوردار شدند و عملیات های مشترک بسیاری را با کمک یکدیگر علیه رژیم بعث عراق انجام دادند.

وی یادآور شد: بلافاصله بعد از عزل بنی صدر عملیات "خمینی روح خدا، فرمانده کل قوا" ، "حصر آبادان" و "فتح المبین" انجام شد.

به گفته وی دوره اول جنگ دوره دفع متجاوز بود و دوره دوم جنگ نیز دوره تنبیه و تعقیب متجاوز بود همچنین دوره سوم جنگ که متقارن با سالهای پایانی دفاع مقدس است نیز دوره ایستادگی و مقاومت علیه دشمن بود.

سرتیپ محمودی در ادامه با اشاره به دوره سوم جنگ گفت: مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع بودند در جبهه ها حضور پیدا کردند و به رزمنده های نبرد حق علیه باطل روحیه می دادند به طوریکه در آن روزها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با چنان ایستادگی جانانه ای دشمن را با شکست مفتضحانه ای روبرو و مرزها را حفظ کردند.

وی اضافه کرد: در این جنگ نابرابر 8 ساله ما حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادیم و برای همیشه ملت ما سربلند و پیروز از این آزمایش بیرون آمدند.

محمودی در پایان سالروز فرا رسیدن عملیات ثامن الائمه (شکست حصر آبادان) را گرامی داشت.