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۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۸

مسعود عنایت:

داوران ایرانی امنیت ندارند / فیفا به داوران ایرانی اعتماد دارد

داوران ایرانی امنیت ندارند / فیفا به داوران ایرانی اعتماد دارد

بناب - خبرگزاری مهر: مدرس و ناظر داوری فیـفا گفت: ما در کشور در بحث تربیت و پرورش داوری مشکلی نداریم، اما تنها مشکل در اهمیت قائل نشدن به جایگاه و امنیت داوری است چراکه متأسفانه داوران کشور از امنیت برخورار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عنایت عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری کلاس ارتقای داوری زیر 25 سال آذربایجان شرقی در شهرستان بناب در گفتگو با خبرنگاران از عدم توجه مالی و معنوی به جامعه داوری در کشور انتقاد کرد و گفت: چه در زمان مدیریت این جانب و چه در زمان مدیریت فعلی از لحاظ پرداخت حق الزحمه به داوران توجه مناسبی نشده و آنان مبالغ ناچیز را خیلی دیر دریافت می کنند.

وی در عین حال گفت: حتی در برگزاری مسابقات دسته سه کشور، هزینه ایاب و ذهاب نیز توسط خود داوران پرداخت می شود.

عنایت آذربایجان شرقی و شهرستان بناب را یکی از مناطق و قطبهای داورخیز کشور نام برد و از دست اندرکاران امر داوری در این استان تقدیر و تشکر کرد.

مسعود عنایت افزود: برگـزاری چنین کلاس ارزشمـندی نشان دهنده جایگاه داوری بناب درکشور است.

وی تاکید کرد: آینده داوری در دست جوانان کشورمان است و برگزاری این کلاس در شهرستان بناب که با کمک کمیته داوران فوتبال استان و هیئت فوتبال شهرستان بناب برگزار شد، در ارتقای سطح داوری کشور گام مؤثّری خواهد بود.

مدرس و ناظر داوری فیفا با اشاره به اهمیت دادن فدراسیون فوتبال و کمیته داوران کشور به برگزاری کلاسهای آموزش داوری در کشور، تأکید کرد: در این کلاسها آخرین مسائل داوری و صحنه های مربوط به بازیهای جام جهانی، جام ملتهای اروپا و جام ملتهای آسیا برای داوران به نمایش گذاشته شده و برای آنان صحنه های داوری تجزیه و تحلیل می شود.

عنایت از توجه خاص فیفا به داوران کشورمان در مسابقات سطح بین المللی خبر داد و گفت: فیفا از داوران کشورمان برای قضاوت دیدارهای حساس در مقدماتی جام جهانی و جام ملتهای آسیا و ... دعوت کرده است و هم اکنون داوران ایرانی در مسابقات حساس قضاوت می کنند و این نشان دهنده توجه و عنایت خاص فیفا به داوران ایرانی است.

وی همچنین با اعلام اینکه فیـفا سرمایه گـذاری و هزینه خوبـی برای ارتقـای داوری در سطح دنیا انجام می دهد، تصریح کرد: سالانه متجاوز از 200 کلاس ارتقای داوری در گوشه و کنار دنیا برای ارتقاء سطح داوری از سوی فیفا انجام می گیرد.

این مدرس و ناظر داوری فیفا، ادامه داد: یک تا سه کلاس فوتسال، فوتبال  و فوتبال ساحلی در کشور هر سال برگزار می شود که اخیراً کلاسی برای داوران زیر 35 سال تشکیل شد و فیفا همکاری مناسبی در امر برگزاری این کلاسها داشته است.

عنایت در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان تربیت بدنی، هیئت فوتبال و مخصوصاً کمیته داوران هیئت فوتبال بناب به خاطر اهتمام در تشکیل و برگزاری کلاسهای ارتقاء داوری، بیان کرد: برگزاری چنین کلاسهایی نشان دهنده آینده خوب سطح داوری در شهرستان بناب و آذربایجان شرقی است، لذا داوری این شهرستان، مستعد حمایت و پشتیبانی است و در صورت حمایت می تواند مشکل داوری فوتبال کشور را برطرف سازد.

 

 

کد مطلب 1416708

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