«تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» به سهراب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کار نگارش مجموعه «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» به جلدی که به زندگی و آثار سهراب سپهری اختصاص دارد، رسید و این کتاب را فاطمه مدنی و زهرا باصبر به نگارش درآوردند.

در حال حاضر این کتاب مورد ویرایش و بازبینی توسط محمدهاشم اکبریانی دبیر این مجموعه قرار می‌گیرد و پس از نهایی شدن برای دریافت مجوز و دیگر مراحل فنی چاپ به نشر ثالث تحویل داده می‌شود.

به گفته اکبریانی، این مجموعه که تاکنون 18 جلد آن منتشر شده است، بیشتر از 20 جلد نخواهد داشت و با انتشار همه جلدهای آن دیگر پرونده آن بسته خواهد شد.

این مجموعه که به اذعان منتقدان و صاحب‌نظران ادبی شامل کتاب‌هایی جامع و استنادی است از سال‌ها پیش تدوین آن آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است.

اکبریانی پیش از این در گفتگویی با مهر از ادامه ندادن تدوین این مجموعه پس از جلدهای پیش‌بینی شده خبر داده و گفته بود: اساساً انجام چنین پروژه‌ای یک کار تیمی بود که به صورت انفرادی انجام شد و حالا چنان از انجام آن احساس خستگی می کنم که دیگر توان و تمایلی برای ادامه‌اش ندارم.

این مجموعه به زندگی و آثار نویسندگان، شاعران و مترجمانی چون صادق هدایت، صمد بهرنگی، محمود مشرف آزاد تهرانی (م آزاد)، علی باباچاهی، هوشنگ گلشیری، لیلی گلستان، ضیاء موحد، عمران صلاحی، شمس لنگرودی، نصرت رحمانی، مهدی غبرایی، مظاهر مصفا، منوچهر آتشی، فرخ تمیمی، زین‌العابدین مؤتمن، محمدعلی سپانلو، مهدی سحابی، سیمین بهبهانی، احمدرضا احمدی و ... پرداخته است که برخی از این کتاب ها هنوز به دست چاپ سپرده نشده است.