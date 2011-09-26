استفاده از ظرفیت زیارت امام رضا(ع) برای نهادینه کردن فرهنگ رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی یکشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت و ستاد اجرایی نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اظهار داشت: ایران اسلامی تمامی معنویت و رنگ و بوی ولایی اش را مدیون خانواده موسی بن جعفر(ع) است.

وی افزود: حضور امام رضا(ع) به عنوان امام معصوم در ایران اسلامی و هجرت سایر فرزندان موسی بن جعفر(ع) به برکت این حضور، به این سرزمین رنگ و بویی خاص داده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: باید از ظرفیت زیارت امام رضا(ع) در راستای نهادینه کردن فرهنگ رضوی نهایت استفاده را برد و امکان زیارت با معرفت حضرت رضا(ع) را برای همه زائران و مجاوران فراهم کرد.

صلاحی تصریح کرد: به همین منظور در نظر داریم برای تمامی زائرانی که به صورت گروهی از اقصی نقاط استان به زیارت حضرت رضا(ع) مشرف می شوند کلاس مناسک شامل فضیلت زیارت، آداب زیارت، اثرات زیارت، انتظارات امام از زائران برگزار شود.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت بسیار مغتنمی برای شناساندن اهل بیت و معارف آنها به دنیا است، گفت: باید در این مسیر از همه امکانات فرهنگی کشور استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در برگزاری جشن های دهه کرامت افزود: تمامی مدیران دستگاه های اجرایی در سراسر استان باید برای هر چه با شکوهتر برگزار کردن جشن های دهه کرامت تلاش کنند.

وی همچنین از استانداران سراسر کشور خواست تا یکی از میادین بزرگ و یا خیابان های اصلی مرکز استان و شهرستان ها را به نام حضرت رضا(ع) یا یکی از القاب آن حضرت مزین کنند.

صلاحی خواستار احیای طریق الرضا به عنوان مسیر ورودی حضرت رضا(ع) به ایران و حرکت ایشان به مرو شد و گفت: این مسیر باید با نصب المان های فرهنگی متاثر از این امام بزرگوار احیا شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: همزمان با دهه کرامت امسال صلوات خاصه حضرت رضا(ع) در تمامی پروازهای ورودی به مشهد مقدس، قطارها و اتوبوس ها پخش خواهد شد.

وی افزود: برای وسائط نقلیه عمومی، هتل آپارتمان ها، مراکز اقامتی و ادارات در مشهد نیز تدبیری اندیشیده خواهد شد تا مراجعه کنندگان متوجه رنگ و بوی رضوی در آنها بشود.

صلاحی گفت: تمامی هیئت های ورزشی استانی باید نسبت به برگزاری مسابقاتی با نام امام رضا(ع) اقدام کنند و از این طریق این موضوع در کشور نیز نهادینه شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: مدالی منقش به نام مبارک حضرت رضا(ع) طراحی خواهد شد که تمامی مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی به آن مدال مزین خواهند شد که این مدال نشانه خدمت گذاری در سرزمین ولایی خراسان است.