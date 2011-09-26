انفجارهای خونین کربلا؛ خدمت تروریستها به اشغالگران آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، اداره بهداشت کربلا اعلام کرد که آمار نهایی تلفات انفجارهای کربلا به 22 شهید و 107 زخمی رسیده است.

کربلای معلی روز گذشته روز خونینی را پشت سر گذاشت و شاهد چهار انفجار همزمان بود که سه انفجار در منطقه العباسیه در شرق کربلا و انفجار دیگر در نزدیکی اداره گذرنامه و اداره امور شهروندی رخ داد.

"ستار العرداوی" عضو کمیته امنیتی شورای استانداری کربلا در این رابطه اظهار داشت : انفجار نخست در خیابان اصلی منتهی به ادارات مذکور و دو انفجار دیگر در دو خیابان فرعی منتهی به این ادارات به وقوع پیوست.

در همین راستا "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در بیانیه ای انفجارهای کربلا را محکوم کرد و اظهار داشت : این انفجارها بیش از پیش اقتضا می کند که برای جلوگیری از تحقق اهداف فتنه گران و جنایتکاران و برافروختن آتش اختلافات طائفه ای در کشور اتحاد ملی افزایش یابد.

در این بیانیه آمده است : بار دیگر دشمنان عراق و انسانیت جنایت جدیدی را در شهر مقدس کربلا مرتکب شدند و خون شماری از انسانهای بیگناه را بر زمین ریختند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : این جنایت هولناک در راستای طرح تروریستها برای برانگیختن اختلافات طائفه ای در عراق رخ داده است.

مالکی در ادامه وعده داد که نیروهای امنیتی عراق به طور جدی تحقیقات درباره انفجارهای کربلا را دنبال کنند و عاملان این جنایت کثیف را به سزای اعمالشان برسانند.

"اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق نیز تمام طرفهای سیاسی را به آرامش فراخواند. وی در گفتگوی تلفنی با نوری المالکی بر ضرورت پایبندی به صبر و آرامش و اتحاد برای مقابله با فتنه گران تاکید و اعلام کرد که انفجارهای کربلا با هدف اخلال در روند سیاسی عراق رخ داده است.

"محمود المشهدانی" رئیس سابق پارلمان عراق نیز ضمن محکوم کردن انفجارهای خونین کربلا از سرویسهای امنیتی این کشور خواست که تمام توان خود را برای حفظ دستاوردهای امنیتی این کشور به کار گیرند.

وی همچنین از تمام گروه های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی منافع ملی را بر هر چیزی ترجیح دهند و اختلافات سیاسی خود را کنار بگذارند.

از سوی دیگر "حسین الشهرستانی" معاون نخست وزیر نیز در راس یک هیئت پارلمانی و وزارتی برای بررسی اوضاع شهر کربلا و عیادت از مجروحان انفجارهای روز گذشته وارد این شهر شدند.

ائتلاف اتحاد ملی نیز در بیانیه ای عناصر باقیمانده حزب بعث و القاعده را مسئول انفجارهای کربلا دانست و اعلام کرد که هدف از این حملات تروریستی بی اعتماد کردن ملت عراق به سرویسهای امنیتی است به ویژه در شرایط کنونی که نظامیان آمریکایی باید طبق جدول زمانی توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن از عراق خارج شوند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است : این حملات تروریستی دروغین بودن ادعای القاعده و بعثی ها مبنی بر مبارزه با اشغالگری را ثابت می کند و تنها بهانه ای برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از سال 2011 خواهد بود.

در پایان بیانیه از دستگاه قضایی عراق خواسته شده است تمام کسانی را که در این جنایت خونین دست داشته اند، تحت پیگرد و اشد مجازات قرار دهد.

به نظر می رسد با نزدیک شدن به زمان خروج نظامیان آمریکایی از عراق (31 دسامبر 2011) حملات تروریستی در شهرهای مختلف عراق افزایش یابد امری که در شرایط کنونی بهترین بهانه و توجیه برای باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق و اثبات ناکارامدی سرویسهای امنیتی عراق خواهد بود.