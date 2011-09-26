138 هزار جلد کتاب دفاع مقدس در همدان چاپ شد

جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد حدود 100 هزار جلد به طور رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.

زمردیان افزود: کتاب گنجنامه شامل مجموع وصایای شهداست و همانند دیوان حافظ با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و می‌توان به آن تفأل زد.

جعفر زمردیان بر توجه بیشتر به تولید محصولات فرهنگی فاخر و نفیس برای عموم مردم تأکید کرد و گفت: پرداختن به موضوع عقلانیت و منطق در دوران دفاع مقدس در برنامه‌ها و توجه ویژه به چهره‌های ناشناخته، گمنام و مردمی دوران دفاع مقدس و معرفی آنها به همشهریان به ویژه جوانان با برگزاری برنامه‌های مختلف در جای جای استان همدان از دیگر نکات مورد توجه در این زمینه است.

وی گفت: با بیان گوشه‌هایی از کتاب الوند تا قراویز در مطبوعات و صدا و سیما می‌توان کارنامه‌ای از نقش استان همدان در دفاع مقدس را ارائه کرد.

زمردیان با اشاره به اینکه امسال اجرای هزار و 500 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف استان همدان در نظر گرفته شد، گفت: دوران دفاع مقدس یگانه دفاع مردمی داوطلبانه و جهادگرانه در تاریخ است که براساس آموزه‌های امام خمینی(ره) پیوند استراتژیک غرب و شرق را با شکست مواجه کرد.

وی افزود: دفاع مقدس بخشی از حافظه تاریخ بشریت است و گنجینه نابی از ارزش‌های الهی و انسانی است.

وی اشاره کرد: دوران دفاع مقدس عاملی مهم برای حفظ هویت دینی و ملی ملت ایران محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: تشریح و تحلیل عملیات‌ شاخص دوران دفاع مقدس و توجه دادن به بیداری اسلامی، بهره‌گیری از فضای معنوی برخاسته از یاد ارزش‌های دوران دفاع مقدس در سطح عموم طبقات جامعه، تبیین نقش جهادی و فداکاری‌های مردم در دفاع مقدس و بررسی دستاوردهای حماسه دوران دفاع مقدس در ابعاد مختلف برای روشنگری آینده‌ای بهتر و بصیرت افزایی بیشتر از برنامه‌های بزرگداشت سی و یکمین سالگرد شکوهمند هفته دفاع مقدس امسال است.

زمردیان افزود: معرفی شهدای روحانی، ائمه جمعه شهید، فرزندان ائمه جمعه که در دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، مراکز نماز جمعه‌هایی که مورد بمباران قرار گرفتند و تجلیل از ائمه جمعه و جماعات ایثارگر در نمازهای جمعه از برنامه‌های امسال است.