حمله انتحاری به کلیسایی در اندونزی/ یک کشته و 21 مجروح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه خبر آسیا، پلیس مالزی با تایید کشته شدن عامل این حمله انتحاری اعلام کرد به دنبال تشخیص هویت اصلی فرد بمب گذار است.

به دنبال حمله تروریستی روز یکشنبه، رییس جمهوری اندونزی در یک سخنرانی تلویزیونی ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد: این حملات از سوی کسانی است که با مرکزیت شهر سیبورن ماه آوریل گذشته نیز به ایستگاه پلیسی در مقابل یک مسجد حمله کردند.

"سوسیلو بامبانگ یودهویونو"این حمله تروریستی را یک شرارت فوق العاده توصیف کرد و گفت که دستور برای بررسی کامل این حادثه تروریستی برای کشف عاملین، حامیان مالی و رهبران آن را صادر کرده ام.