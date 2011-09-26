اعتبار اشتغال البرز روی دست ماند/ بی علاقگی ادارات به دریافت تسهیلات!

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز در فرمانداری ساوجبلاغ، یکی از موضوعات مطروحه مشخص شدن توزیع شهرستانی اعتبارات مشاغل خانگی، خرد و خوداشتغالی بود که علیرغم اینکه بسیاری از ارگانها همواره به کمبود اعتبار معترضند و دیوار بودجه را کوتاهتر از هر دیواری می پندارند، تا کنون اقدامی به منظور جذب این اعتبار انجام نداده اند.

این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به یاد می آوریم پس از ابلاغ اعتبار تخصیص یافته به مشاغل خانگی و

خوداشتغالی به گفته محمدحسین فروزان مهر معاون توسعه اشتغال وزارت سابق کار و امور اجتماعی، تکلیف بیش از یک میلیون شغل از مجموع 5/2 میلیون شغلی که دولت وعده ایجاد آن را در سال جاری داده بود، مشخص شد.

نصف تعهدات اشتغال البرز محقق شده است



خوب است توجه کنیم طبق آنچه که در آخرین کارگروه اشتغال استان گزارش شد در شش ماهه نخست سال جاری تا کنون حدود 42 درصد از تعهد ایجاد 60 هزار شغل در استان البرز محقق شده است؛ یعنی کمی کمتر از نصف تعهد. با این وصف گرچه به نظر می رسد با نگاهی مسئولانه تر می توان تا پایان سال به کلیه تعهدات اشتغال استان عمل کرد ولی در شرایطی که راه اندازی کسب و کار خانگی با سرمایه ای اندک عملی است و افراد دارای مهارت زیادی متقاضی دریافت تسهیلات اعتباری به منظور راه اندازی این مشاغل هستند، دستگاههای متولی این حوزه نباید بیش از این فرصت سوزی کنند.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان البرز، مبلغ 50 میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی و 20 میلیارد تومان مصوب دور سوم سفر رئیس جمهور برای مشاغل خانگی، خرد و خود اشتغالی برای استان البرز پیش بینی و اختصاص یافته است.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز، افزود: این اعتبار در اختیار دستگاههای حمایتی و شهرستانها گذاشته و در بین دستگاههای اجرایی نیز توزیع و ابلاغ شده است.



وی، تصریح کرد: ما ابلاغیه توزیع شهرستانی این تسهیلات را داده ایم اما دستگاهی برای استفاده از اعتبارات پیش قدم نشده است.

کاوه حدادپور، در ارتباط با سهم تعیین شده هر شهرستان، اظهار داشت: برای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان به ترتیب31، 10، 6 و سه میلیارد تومان اختصاص یافته است.



اولتیماتوم استاندار البرز به بی نیازها!



همچنین در همین موضوع استاندار البرز تصریح کرد: چنانچه این ادارات حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به جذب و استفاده از این تسهیلات اقدام نکنند، اعتبارات به استان اختصاص می یابد.



عیسی فرهادی، همچنین افزود: در صورتی هم که ارگانی بیش از آنچه پیش بینی شده جذب کند سهمیه شهرستانی که از تسهیلات استفاده نکرده به دستگاه فعالتر داده می شود.



بانکها مشکلی در ارائه تسهیلات ندارند، ادارات پا پیش نمی گذارند!



از طرفی پرسش فرهادی از مدیریت بانک ملی در خصوص اینکه آیا در این مورد مشکلی از طرف بانکها وجود دارد یا خیر؟ با پاسخ منفی زارع همراه بود.



فرهادی، با شنیدن" نه" زارع با لحنی آمیخته با طنز گفت: این یک بار هم که بانکها مشکلی در پرداخت ندارند، ادارات قدم پیش نمی گذارند!





جالب اینجاست مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان البرز، بعد از جمله فرهادی، به طنز و البته از آنجا که نیمی از طنز حتی شاید همه آن جدی است، اظهار داشت: " اگر ادارات این اعتبارات را نمی خواهند به صنعت بدهید."

با این اوصاف به نظر می رسد دستگاههای متولی اشتغال در این حوزه در استان البرز به همه تعهدات اشتغال خود عمل کرده اند و هیچ دغدغه ای در خصوص بیکاری و ایجاد اشتغال ندارند!



در این میان یک سئوال باقی می ماند، نفس تشکیل جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان چیست، زمانیکه دغدغه رفع بیکاری در بعضی مسئولان کمرنگ است؟



شایسته است دستگاه های چهارگانه شامل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آموزش فنی وحرفه ای، جهاد کشاورزی و بازرگانی که صدور مجوز مشاغل خانگی به عهده دارند، نسبت به جذب این اعتبار و واگذاری به متقاضیان سریعتر اقدام کنند.

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