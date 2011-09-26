به گزارش خبرگزاری مهر، یونس خلیلی‌ مجد در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: اعضای این کمیسیون باید به درستی ارزیابی و بررسی کنند تا اهداف ترسیم شده اجرایی شود.

وی با اشاره به آماده‌سازی لوح فشرده‌ای در ارتباط با مقالاتی با موضوع "اقتصاد سالم" گفت: 100 مقاله از این تعداد انتخاب شده که دارای مباحث بسیار مهمی است که با این وصف، اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید وقت صرف کنند و از مقالاتی که هم ‌راستا با فعالیت‌شان است، بهره بگیرند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با اشاره به ساخت انیمیشنی در زمینه قاچاق کالا و ارز، در صدا و سیما، ابراز کرد: با توجه به اینکه ساخت این انیمیشن از نظر فنی بسیار خوب است اما از نظر محتوای و فیلمنامه جای کار بسیاری دارد و باید پربارتر شود تا برای مخاطب انگیزه ایجاد کند.

مردم باید در ارتباط با قاچاق کالا اطلاعات را به درستی دریافت کنند

وی با بیان اینکه مردم باید در ارتباط با قاچاق کالا اطلاعات مورد نیاز را به درستی دریافت کنند، گفت: بهترین شیوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به این مقوله است تا به این واسطه اقبال مردم برای خرید این نوع کالا‌ها کم شود.

خلیلی‌مجد متذکر شد: تعامل اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب توفیق برنامه‌ها و ارتقا جایگاه این کمیسیون در کشور می‌شود که بر این اساس همکاری و تعامل متقابل را نباید از نظر دور داشت.

وی با بیان اینکه کالای قاچاق مقوله‌ای است که مستقیماً با سلامت جسم و روان مردم جامعه در ارتباط است، گفت: همه در راستای حفظ سلامت مردم باید به درستی فعالیت کنند و در این زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی در هر فصل توسط کمیته‌های مختلف کمیسیون مبارزه بسیار مهم است.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بگیر و ببند و اعمال قهرآمیز به نتیجه نمی‌رسد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان عنوان کرد: امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بگیر و ببند و اعمال قهرآمیز به نتیجه نمی‌رسد بلکه باید در این راستا با آگاه‌بخشی مؤثر به مردم جامعه، مشارکت آنان را در این زمینه بیشتر کرد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر زمینه آگاهی‌بخشی و ارتقا اطلاعاتی مردم در زمینه کالاهای قاچاق در جامعه توسط صدا و سیما فراهم شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با اشاره به وظیفه ذاتی اداره استاندارد در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: اداره کل استاندارد باید امر استانداردسازی مبارزه با قاچاق کالا را توضیح دهد.