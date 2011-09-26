عشق ورزی به عالم و آدم پیام مولوی به جهانیان است

دکتر محمد بقایی ماکان به مناسبت بزرگداشت روز مولوی در مورد جایگاه و نقش وی در شعر و ادب فارسی به خبرنگار مهر گفت: مولانا بی‎تردید یکی از اختران تابناک ادب فارسی است که نه تنها در کشورهای فارسی زبان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز دارای اعتبار و منزلتی بالاست.

وی افزود: بطوریکه در سالهای اخیر دیدگاههای بشر دوستانه او مورد توجه کنشگران حقوق بشر قرار گرفته و دیدگاههای او در این زمینه سرلوحه اعلامیه‏ها و مقالات فعالان در این حوزه قرار گرفته است.

این محقق و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی در مورد جایگاه اخلاق در منظر مولوی نیز گفت: آنچه مولانا به انسان تعلیم می‏دهد مبتنی بر ارزشهای انسانی است که این ارزشها حاصل پیوندهای قلبی و عواطف انسانی است. دیدگاههای او منبعث از ارزشهای معنوی مبتنی بر عشق و تأکید او بر این نیروی لایزال که آن را در عالم و آدم جاری و ساری می‏بیند چندان فراوان است که نظیر آن را در کمتر اندیشمند و شاعری می‏توان یافت.

نویسنده کتاب" نیچه، اقبال و مولوی"در ادامه تصریح کرد: بنابراین فهم آموزه‎های اخلاقی مولانا بدون در نظر گرفتن تعریفی که او از اصطلاح عشق بدست می‏دهد غیر ممکن است. شاید از همین روست که در ترجمه اشعار او کلمه عشق عینا به همین صورت نوشته می‎شود زیرا از نظر او عشق که بستر آموزه‎های اخلاقی را شکل می‎دهد آمیزه‎ای از قدرت، تلاش، معنویت، محبت، شادی، سازندگی، نوجویی، نواندیشی، آزادی، کمال و صفای باطن است. یعنی مجموعه‏ای از ارزشهایی که انسان آرمانی او را شکل می‏دهند.

بقایی پیام معنوی مولانا به جهانیان را اینچنین برشمرد: مفاهیم محوری آثار مولوی بر سه اصل شکل گرفته است که می‏توان آن را پیام کلی او به مخاطبانش دانست و آن سه اصل عبارت است از زندگی برای زندگی، مدارا با خلق خدا و عشق ورزیدن به عالم و آدم.