عشق ورزی به عالم و آدم پیام مولوی به جهانیان است

دکتر محمد بقایی ماکان به مناسبت بزرگداشت روز مولوی در مورد جایگاه و نقش وی در شعر و ادب فارسی به خبرنگار مهر گفت: مولانا بیتردید یکی از اختران تابناک ادب فارسی است که نه تنها در کشورهای فارسی زبان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیز دارای اعتبار و منزلتی بالاست.
وی افزود: بطوریکه در سالهای اخیر دیدگاههای بشر دوستانه او مورد توجه کنشگران حقوق بشر قرار گرفته و دیدگاههای او در این زمینه سرلوحه اعلامیهها و مقالات فعالان در این حوزه قرار گرفته است.
این محقق و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی در مورد جایگاه اخلاق در منظر مولوی نیز گفت: آنچه مولانا به انسان تعلیم میدهد مبتنی بر ارزشهای انسانی است که این ارزشها حاصل پیوندهای قلبی و عواطف انسانی است. دیدگاههای او منبعث از ارزشهای معنوی مبتنی بر عشق و تأکید او بر این نیروی لایزال که آن را در عالم و آدم جاری و ساری میبیند چندان فراوان است که نظیر آن را در کمتر اندیشمند و شاعری میتوان یافت.
نویسنده کتاب" نیچه، اقبال و مولوی"در ادامه تصریح کرد: بنابراین فهم آموزههای اخلاقی مولانا بدون در نظر گرفتن تعریفی که او از اصطلاح عشق بدست میدهد غیر ممکن است. شاید از همین روست که در ترجمه اشعار او کلمه عشق عینا به همین صورت نوشته میشود زیرا از نظر او عشق که بستر آموزههای اخلاقی را شکل میدهد آمیزهای از قدرت، تلاش، معنویت، محبت، شادی، سازندگی، نوجویی، نواندیشی، آزادی، کمال و صفای باطن است. یعنی مجموعهای از ارزشهایی که انسان آرمانی او را شکل میدهند.
بقایی پیام معنوی مولانا به جهانیان را اینچنین برشمرد: مفاهیم محوری آثار مولوی بر سه اصل شکل گرفته است که میتوان آن را پیام کلی او به مخاطبانش دانست و آن سه اصل عبارت است از زندگی برای زندگی، مدارا با خلق خدا و عشق ورزیدن به عالم و آدم.
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