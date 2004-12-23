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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۳۸

در آستانه سفر وي به اروپا اعلام شد ؛

اروپا به بوش اهميت نمي دهد

در آستانه سفر جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به آلمان در ماه فوريه سال آتي ميلادي شمار زيادي از مخالفان سياستهاي جنگ طلبانه وي برنامه هايي را براي اعتراض به اين سفر در نظر دارند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي آلماني زبان تي آن لاين ، اين امر نه تنها در آلمان بلكه در كشورهاي اروپايي ديگري كه بوش در نظر دارد به آنها سفر كند در انتظار وي است .

اروپائيان با انتخاب شعار " اروپا مخالف بوش است ! " ، " اروپا به بوش اهميت نمي دهد ! " قصد دارند دست به تظاهرات و برگزاري تجمع هاي مخالفت آميز بزنند .

اين منبع خبري با اشاره به سفر 23 فوريه بوش به برلين نوشت : برخي سازمانها و ارگانهاي امنيتي در نظر دارند در تاريخ 23 فوريه در كاسل گرد هم آمده و مسائل امنيتي كه به تبع اعتراضهاي مردمي ايجاد مي شود را مورد بررسي و پيش بيني قرار داده و براي آنها راهكار مناسبي را در نظر گيرند .

به نوشته تي آن لاين مردم آمريكا نيز با نزديك شدن سفر اروپايي بوش بار ديگر مخالفت خود را با سياستهاي داخلي و خارجي وي اعلام كرده و خواستار تغييرات محسوس در آن شدند .

کد مطلب 141672

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