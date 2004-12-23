به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي آلماني زبان تي آن لاين ، اين امر نه تنها در آلمان بلكه در كشورهاي اروپايي ديگري كه بوش در نظر دارد به آنها سفر كند در انتظار وي است .

اروپائيان با انتخاب شعار " اروپا مخالف بوش است ! " ، " اروپا به بوش اهميت نمي دهد ! " قصد دارند دست به تظاهرات و برگزاري تجمع هاي مخالفت آميز بزنند .

اين منبع خبري با اشاره به سفر 23 فوريه بوش به برلين نوشت : برخي سازمانها و ارگانهاي امنيتي در نظر دارند در تاريخ 23 فوريه در كاسل گرد هم آمده و مسائل امنيتي كه به تبع اعتراضهاي مردمي ايجاد مي شود را مورد بررسي و پيش بيني قرار داده و براي آنها راهكار مناسبي را در نظر گيرند .

به نوشته تي آن لاين مردم آمريكا نيز با نزديك شدن سفر اروپايي بوش بار ديگر مخالفت خود را با سياستهاي داخلي و خارجي وي اعلام كرده و خواستار تغييرات محسوس در آن شدند .