داور مسابقه فولاد و صبا عادلانه قضاوت نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی بعد از شکست یک بر صفر تیمش مقابل تیم فوتبال صبای قم در بازی دو تیم از هفته هشتم رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور که یکشنبه شب در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: از نتیجه راضی نیستم زیرا بار‌ها صاحب موقعیت گلزنی شدیم و تنها کاری که خوب انجام ندادیم باز کردن دروازه حریف بود.



وی اضافه کرد: در این دیدار بار‌ها دروازه تیم فوتبال صبای قم را با خط مواجه کردیم اما متاسفانه هر بار توپ‌های ما یا توسط دروازه‌بان حریف و یا با بی‌دقتی بازیکنان به هدر رفت تا در روزی که بهتر از صبا بودیم، به ناچار با باخت میدان را ترک کنیم.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان از نحوه قضاوت محمود رفیعی داوراین دیدار ابراز گلایه کرد و افزود: به نظر من صدای بلندگوی تماشاگران به علامت اعتراض به تصمیمات داور بازی، روی نحوه قضاوت رفیعی اثر گذار بود و داور جانب عدالت را در این دیدار رعایت نکرد.



وی ابراز داشت: نمی‌خواهم باخت در این دیدار مقابل تیم فوتبال صبای قم را به گردن داور بیاندازم اما واقعیت این است که داور تحت تاثیر تماشاگران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت و در واقع اصلا این بازی را خوب قضاوت نکرد.



جلالی ابرازکرد: من توقع داشتم همه چیز با رعایت جانب عدالت پیش برود اما برخی تصمیمات داور بازی به ضرر فولاد بود، ولی من بازیکنان جوان و با انگیزه فولاد را هرگز سرزنش نمی‌کنم زیرا آن‌ها یکی از بهترین بازی‌های خود را ارائه کردند.



وی در خصوص دلیل استفاده نکردن از آرش افشین بازیکن ملی پوش خود در این دیدار، تصریح کرد: شما ملاحظه کردید که در آغاز بازی نام افشین را در لیست اصلی و ترکیب اولیه فولاد خوزستان قرار داده بودم و قرار بود این بازیکن در میدان باشد.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان ابراز داشت: در تمرینات و نرمش‌های پیش از آغاز بازی افشین در کنار سایر بازیکنان تیم ما تمرین کرد اما گویا پای این بازیکن دارای می‌خچه بود و با اینکه آمپول بی‌حس کننده نیز به پای این بازیکن زده شده اما شرایط وی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی مناسب نبود.



وی عنوان کرد: تیم ما در این دیدار روز خوبی را پشت سر گذاشت و در مجموع از عملکرد تیم راضی هستم، کار ما در ادامه لیگ بر‌تر سخت است اما هنوز چیزی به پایان نرسیده و قطعا برای روزهای بهتر لیگ تلاش خواهیم کرد.



تیم فوتبال فولاد خوزستان در چهارمین بازی خارج از خانه خود در دیدارهای دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور با یک گل به صبای قم باخت تا همچنان تیم ۹ امتیازی میانه جدول رده بندی لیگ بر‌تر باشد.