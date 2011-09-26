محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: یکی از برنامه‌های اساسی که در حوزه بازرگانی داخلی دنبال می‌شود، اصلاح شبکه‌های توزیع است که یکی از مراحل هفتگانه طرح تحول اقتصادی به شمار می‌رود. در این راستا طی یکسال و نیم گذشته، ده پروژه تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: فاز دوم اصلاح نظام توزیع از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته که خود شامل دو مقطع می‌شود، اولین مقطع پیگیری و تکمیل برنامه‌های فاز اول پروژه اصلاح نظام توزیع است و دومین مقطع، برنامه‌ریزی‌های جدید برای فاز دوم این برنامه به شمار می‌رود که خوشبختانه هم‌اکنون این برنامه تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای نیمه دوم سال، مراحل اجرایی فاز دوم اصلاح نظام توزیع به مرحله اجرا گذاشته شده و امید می‌رود با اجرای این برنامه، حوزه توزیع کشور قوت و نظام بهتری نسبت به گذشته به دست آورد.

ضیغمی گفت: در حال حاضر، موضوع استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه صنفی کشور برای فعالیت‌های تنظیم بازار به شدت مورد توجه قرار گرفته و تلاش برای تحقق اهداف سپردن امور تنظیم بازار به اصناف، انجام شده است؛ به نحوی که بتوان در یک زمان‌بندی مشخص موضوع تنظیم بازار را به اصناف بسپاریم.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام به علاوه برنامه جاری معاونت بازرگانی داخلی است؛ چراکه همچنان اجرای قانون برنامه پنجم و حتی قانون بودجه در دستور کار قرار دارد.

به گفته ضیغمی، ساماندهی شرکت‌های پخش در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده تا استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش با سرعت بیشتری انجام گیرد؛ در کنار این، توجه به موضوع فراهم سازی زیرساخت‌های تجاری و اجرای طرح آمایش تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

ضیغمی از طرح موضوعات ویژه صنفی در ستاد اشتغال دولت و نیز شورای عالی اشتغال خبرداد و گفت: اجرای طرح‌های مرتبط با اصلاح نظام توزیع، تاثیرات موثری در حوزه اشتغالزایی ایجاد می‌کند که حمایتهای دولت از این موضوع، می‌تواند به رونق اشتغالزایی و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه اشتغال کشور نیز تبدیل شود.