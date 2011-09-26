آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از 10 مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، فروش بلیت قطارهای مسافری همانند سنوات گذشته به طور یکپارچه و یکسان از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی رجاء صورت می‌گیرد.

در فروش یکپارچه بلیت قطار، هرگونه موجودی بلیتی که در کلیه نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور وجود داشته باشد در سیستم اینترنتی فروش نیز قابل مشاهده است.

یادآور می شود خریداران بلیت قطار بعد از گرفتن بلیت از اپراتور فروش بلافاصله مندرجات آن را اعم از نام و نام خانوادگی، مبدأ و مقصد، تاریخ و ساعت حرکت و ... را به دقت بازنگری کرده و هرگونه مغایرت را به اپراتور اعلام کنند.

هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت ، موجودی بلیت و ... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با تلفن 139 تماس بگیرند.

شماره پیامک 3000139 و 3000300 نیز آماده دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطار می‌باشد.