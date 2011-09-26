سیدحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ما باید سایر استان‌ها را هم تحت پوشش قرار دهیم و اداراتمان را در استان‌های دیگر توسعه دهیم که برنامه زمابندی برای این فعالیت تدوین شده است.

وی افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حال حاضر در 9 استان شامل همدان، بوشهر، فارس، خراسان رضوی، کرمان، بوشهر، آذربایجان شرقی، یزد و سیستان و بلوچستان شعبه دارد.

معاون پشتیبانی، حقوقی و امور استان‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: ما در برنامه سازمان مصوب کرده‌ایم که طی سال‌های آتی، دفاتر نمایندگی‌مان را افزایش دهیم و انشاءالله این اتفاق طی سال‌های آینده خواهد افتاد و شعبه‌های کتابخانه ملی در تمامی مراکز استانی راه‌اندازی خواهد شد.

محمدی در پاسخ به این سئوال که «آیا این قبیل فعالیت‌های کتابخانه ملی تداخلی با فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی که در مراکز استانی اقدام به تاسیس کتابخانه‌های مرکزی می‌کند، محسوب نمی‌شود؟» گفت: مراجعان کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عمدتاً دانش‌آموزان و دانشجویان هستند، اما سطح کار در کتابخانه ملی بالاتر از اینهاست.

وی افزود: مخاطبان و مراجعان کتابخانه ملی چه در تهران و چه در شعب آن استان‌های دیگر، عمدتاً دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا هستند. ضمن اینکه تنها مرکزی که می‌تواند اسناد را نگهداری کند، سازمان اسناد و کتابخانه ملی است و چنین وظیفه‌ای به نهاد کتابخانه‌های عمومی محول نشده است.