به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری یکشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت و ستاد اجرایی نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه جشن های دهه کرامت در 32 کشور جهان برگزار می شود، اظهار داشت: این جشن ها در 31 استان کشور و 54 نقطه از 32 کشور جهان برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) اظهار کرد: از بخش های جدید جشنواره امسال تحت پوشش قرار دادن هزار و 600 روستا و 11 هزار مسجد در سطح کشور است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر عالی ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز در این جلسه از دهه کرامت به عنوان دهه اظهار عشق و ارادت به ساحت اهل بیت(ع)، تجلیل از مقام شامخ سفرای الهی و آمادگی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن یاد کرد.

حجت السلام ارباب سلیمانی اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای سیاستگذاری جشنهای دهه کرامت مبنی بر تقویت جنبه مردمی جشن های دهه کرامت، دستگاه های متعدد فرهنگی همچون کانون فرهنگی مساجد، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه(س) و شاهچراغ(ع)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، سازمان ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی در این امر مشارکت دارند.

مشاور وزیر ارشاد گفت: آذین بندی معابر، تبلیغات شهری، حضور فعال اهالی مسجد و هیات های مذهبی، حضور چشمگیر کسبه، اصناف و بازاریان، اعزام مبلغ، اختصاص بخشی از خطبه های نماز جمعه به اهمیت جشن های دهه کرامت، افتتاح صدها پروژه فرهنگی و برگزاری 500 برنامه در قالب زیر سایه خورشید توسط آستان قدس رضوی از جمله برنامه هایی است که برای این دهه پیش بینی شده است.