آغاز سال تحصیلی از مدرسه ای متفاوت/ مدارس استثنایی و شور دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز چند قدمی مانده که به در مدرسه برسی، صدای همهمه دانش آموزان شنیده می شود و با ورودت به حیاط وسیع مجتمع با اجتماع دانش آموزان و البته والدینی که پا به پای فرزندانش در مدرسه حاضرند مواجه می شوی.

همه چیز آشناست و تصویر غریبی نمی بینی. روز بازگشایی مدارس است و دانش آموزانی هستند و والدینی و کادر آموزشی مدرسه که با گشاده رویی به استقبال دانش آموزان آمده اند و همت خود را در خلق لحظاتی شیرین درآغازین روز سال تحصیلی بسیج کرده اند.

تنها نکته متفاوت آن دانش آموزانی است که کمی از سلامت جسمی و ذهنی کامل فاصله دارند و در عین حال آنچنان مشتاق مدرسه اند که به جرات می توان گفت کسی در این جمع گریان نیست.

در حالیکه همه ما خاطره روز اول مهر را به یاد داریم که چگونه با شوق یا کمی دلهره که چاشنی گریه همراهش بود، اولین روز مدرسه را با نام خدا شروع کردیم.

اینجا "مجتمع آموزشی مرجوی" است؛ مدرسه ای ویژه دانش آموزان پسر استثنایی مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی در کلانشهر کرج.

مدرسه ای که علاوه بر دانش آموزان معلمانش هم متفاوت هستند. چرا که این قشر از معلمان به معنای واقعی متحمل زحمت مضاعف هستند برای یاددادن به دانش آموزانی که یا دیرتر می گیرند یا ناهنجاریهای جسمی و ذهنی دارند.

مراسم ویژه بازگشایی مدارس در این مدرسه خاص با تلاوت آیاتی از کلام خدا شروع شد و پرچم ایران عزیز به تعداد دانش آموزان بین آنها توزیع شد.

دانش آموزان مجتمع آموزشی پسرانه مرجوی در ردیفهای کنار هم به صف ایستادند؛ گرچه بازیگوش و شاد و به دفعات نظم صف را بهم می زدند اما به هر حال ایستادند و اجرای مراسم را زیر گرمای آفتاب مهر که امروز با حرارتی بیشتر می تابید دنبال کردند.

در طول اجرای ویژه برنامه روز بازگشایی مدارس به تناوب موزیک شاد و مهیج نواخته شد که با ابراز شادی خودجوش! دانش آموزان دوره ابتدایی به ویژه نوآموزان همراه بود و راهنمایی ها که حکم ارشد مدرسه را داشتند، موقرتر سرجایشان ایستاده بودند.

و از آن مهمتر، همه ذوقی که تحفه ماه مهر است در چشمان تک تک دانش آموزانی که پرچم سه رنگ این سرزمین در دستانش این سو و آن سو می شد به وضوح هویدا بود و تفاوتی نداشت که تو در چه سطحی از سلامتی هستی؛ که جنس شادی و اشتیاق مرغوب در زلال چشمانشان به سادگی یافت می شد.

اشتیاق به باسواد شدن که " علی " آن را همه ی انگیزه اش از مدرسه آمدن عنوان کرد و گفت که از سه روز پیش کیف اش را آماده کرده و منتظر بود تا در مدرسه به روی او و دوستانش گشوده شود.

این بزرگمرد کوچک، گرچه به سختی و با کمک مادر راه می رود و معلول جسمی حرکتی است اما لبریز از شوق یادگیری است و در مدرسه برای خودش هواداران پر و پاقرصی از معلمان و دانش‌آموزان دارد.

دانش آموزان مجتمع آموزشی مرجوی یا کم توان ذهنی اند یا معلول جسمی حرکتی یا هر دو معلولیت را با هم دارند؛ اما بیشتر آنها دچار کم توانی ذهنی اند که اتفاقا به گفته معلمانشان بعضی هاشان گیرایی بالایی دارند و مطالب درسی را خیلی زود فرا می گیرند.

شاید بسیاری از دانش آموزان سال اول دبستان را در طول یک سال می خوانند و بعد به کلاس بالاتر می روند اما در این مدرسه، کلاس اول ابتدایی به سه دوره 1 و 2 و 3 تقیسم می شود که برای بعضی دانش آموزان سه سال طول می کشد تا به کلاس دوم بروند و بعضی دیگر که توان یادگیری بیشتری دارند، یک ساله این دوره را می گذرانند.

به گفته آقازاده مدیر این مجتمع تقسیم بندی ها به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و ماندگار شدن مطالب در ذهن دانش آ‌موزان است.

مدیر این مجتمع 176 دانش آموزی در خصوص محتوای کتابهای درسی مدارس استثنایی گفت: محتوا تقریبا فرقی با کتابهای دانش آموزان مدارس عادی ندارد فقط ساده تر و با توضیحات بیشتر است.

به گفته کارشناسان، عمده مشکل دانش آموزان معلول، فقر فرهنگی برخی از خانوادههای ایشان است که قادر نیستند به فرزندانشان در امور درسی کمک کنند واین موضوع در عقب ماندن دانش آموزان در مباحث درسی تاثیرگذار است.

این ادعا را مدیر و معلم این مجتمع تایید کردند و با اذعان به اینکه کلاسهای فوق برنامه به منظور پیشرفت درسی بیشتر دانش آموزان لحاظ می شود اما این موضوعی است که متاسفانه هست.

سرویسهای رفت و آمد معلولان دایر نیست

موضوع دیگری که در بازدید امروز از این مجتمع از زبان والدین دانش آموزان اشاره شد موضوع سرویس این مدارس است که به علت عدم حمایت مالی کافی وزارتخانه آموزش و پرورش همواره با مشکل مواجه اند و سرویسها برای دانش آموزان دچار معلولیت حرکتی مناسب نیستند.

یکی از والدین گفت: با توجه به اینکه فرزند من دچار معلولیت جسمی حرکتی است نمی تواند برای رفت و آمد از وسیله ای غیر از تاکسی استفاده کند؛ این درحالیست که این مجتمع توان مالی برای اجاره تاکسی ندارد و خیلی از خانوادهها نیز قادر نیستند از پس هزینه کرایه این وسیله برآیند.

شاید آنچه آمد حتی نیمی از مشکلات این مدارس را ننمایاند، اما آنچه که بیش از همه چیز به چشم آمد، خواست و شوق دانش‌آموزانی است که بر موانعی که طبیعت به آنها هدیه کرده فائق آمده اند و مشق علم را هجی می کنند.

دانش‌آموزانی که که علیرغم همه محدودیتهای فیزیکی، هر سال نو تحصیلی را با نگاهی تازه، شفاف و پر امید متفاوت شروع می کنند و به ما قاطعانه یادآوری می کنند که چشمها را باید شست.

ویژه برنامه زنگ مهر در مدارس استثنایی، به صورت نمادین در "مجتمع آموزشی مرجوی" کرج همزمان با مدارس عادی سراسر کشور با حضور رئیس اداره استثنایی آموزش و پرورش استان البرز، جمعی از مسئولان این اداره و پدری جانباز برگزار شد.

همچنین با اهدای کادو از دانش آموزان در بدو ورود به کلاس استقبال شد.

اینجا انگار شلوغتر از مدارس دیگر است و گویی دانش آموزان انگیزه ای دو چندان برای آغاز سال تحصیلی دارند.