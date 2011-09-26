حمله مسلحانه به دفتر "سیا" در کابل/ مقامات آمریکا تایید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات رسمی افغانستان از حمله افراد مسلح به یک ساختمان آمریکایی در کابل که گفته می شود دفتر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) بوده خبر می دهند.

این حمله عصر روز گذشته رخ داده، اما سیا از ارائه هرگونه اطلاعی درباره آن خودداری کرده، ولی مقامات آمریکایی حاضر در افغانستان وقوع آن را تایید کرده اند.

در همین رابطه شبکه بی.بی.سی نیز از شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی این ساختمان خبر داد.

خبرگزاری رویترز نیز از وقوع این حمله خبر داده است.هنوز اطلاعات زیادی درباره این حمله منتشر نشده است.