بازگشایی مدارس ایرانی در مالزی/ افتتاح نخستین مدرسه دخترانه

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان در طول دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: در سایه این ایثارگری ها ایران اسلامی پس از 32 سال همچنان در عرصه های مختلف قدرتمندتر از گذشته حضور دارد.

"محمد مهدی زاهدی" در ادامه به سند چشم انداز بیست ساله کشور اشاره کرد و افزود: در پایان سال 1404 و با توجه به سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران باید جایگاه نخست تولید علم و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی و در میان کشورهای اسلامی را کسب کند.

وی بر تلاش مسوولان آموزش و پرورش کشور و دانش آموزان برای رسیدن به این مهم تاکید کرد و گفت: نقشه جامع علمی کشور و برنامه تحول در آموزش و پرورش درکنار تلاش و کوشش دانش آموزان و معلمین زمینه رسیدن به پیشرفت در تولید علم را برای کشور به ارمغان آورد.

در پایان این مراسم دانش آموزان پس از گذشتن از زیر قرآن به همراه معلمین خود سر کلاسهای درس حاضر شدند و سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.



به همین مناسبت مراسم افتتاح مجتمع دخترانه امام خمینی (ره) نیز برگزار شد. این نخستین سال است که دختران دانش آموز مالزی به همت سفارت جمهوری اسلامی دارای مدرسه مستقل می شوند.

