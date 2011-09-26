سالمندان به بیمارستان تخصصی نیاز دارند

رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصمیم‌سازان کشور هنوز بعد از 10 سال روی ساخت بیمارستان تخصصی سالمندان در کشور به نتیجه نرسیدند.

وی اظهار داشت:همانطور که اختصاص یک بخش ویژه به کودکان در هر بیمارستان لازم و ضروری است، ساخت بیمارستان تخصصی برای سالمندان یا حتی یک بخش ویژه در هر بیمارستان برای آنها نیز حتمی است.

وی بیان داشت: بیش از 10 سال است که در سمینارها، نشست‌ها، جلسات و گردهمایی‌های مختلف این موضوع مطرح شده اما تا کنون حتی برای ارائه طرح آن کاری صورت نگرفته است.

دبیر کمیته طب سالمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: برای تاسیس یک بیمارستان تخصصی یا اختصاص یک بخش ویژه لازم است پرسنل آن هم آموزش دیده باشند که در زمینه تربیت‌ کادر پزشکی شامل پرستار و متخصصین می‌شود. تامین تجهیزات و بودجه خاص آن هم در حال حاضر مشکل است.

وی در زمینه تاثیرات منفی خانه‌های سالمندان بر این دسته از افراد، افزود: حدود سه ربع قرن و حتی یک قرن، مطالعات جهانی نشان می‌دهد که نگهداری سالمندان بیرون از محل زندگی خود یک کار اشتباه بوده است.

اسحاقی ادامه داد: سیاست‌های دنیا و از جمله ایران بر این بنا شده است که به جای اینکه سالمندان را برای دریافت خدمات به خارج از محل زندگی خود ببریم، مراقبت‌های بهداشتی و درمان و سرویس خدمات را به داخل خانه ببریم.

وی با تاکید بر اینکه نگهداری سالمندان باید در محل طبیعی زندگی آنها باشد، اضافه کرد: به علت پیچیدگی ارائه خدمات به سالمندان لازم است در صورت نیاز، این افراد برای دریافت این خدمات به صورت پاره وقت از محل زندگی خود دور شوند.

دبیر کمیته طب سالمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سند ملی سلامت سالمندان با همکاری وزارت بهداشت و بهزیستی در حالی تدوین شد که نیازهای سالمندان مثل تامین معیشتی و تندرستی آنها و بر اساس آمار و ارقام بنا شده است.

وی اظهار داشت: از نظر آمار، نزدیک به 50 درصد از سالمندان دچار انواع مشکلات هستند که نیاز به مراقبت‌های فوری دارند.

اسحاقی بیان کرد: از آنجایی که سالمندان در هر لحظه نیاز به بستری شدن دارند و همزمان با مشکلاتی مثل فشارخون، مشکل خواب، ادرار و غیره روبرو هستند بنابراین به مراقبت‌های ادغام یافته نیاز دارند.