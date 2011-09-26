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۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۱

فیلم "جایی برای اشتباه نیست" از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم "جایی برای اشتباه نیست" از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم "جایی برای اشتباه نیست" به کارگردانی سیدمهدی برقعی از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "زندان دوله تو" سه‌شنبه پنج مهر ماه از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی رحیم رحیمی‌پور داستان به گروگان گرفتن یک گروه پنج نفره از اعضای جهاد سازندگی را به تصویر می‌کشد که برای ساختن مدرسه به کردستان عراق اعزام شده‌اند، اما درگیر ماجراهایی می‌شوند.

فیلم سینمایی "جایی برای اشتباه نیست" به کارگردانی سید مهدی برقعی چهارشنبه ششم مهر ساعت 21 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم داستان جوانی به نام فرهاد را به تصویر می‌کشد که به دلیل یک اشتباه غیرعمد و شکایت شاکی مدتی در زندان به سر می‌برد تا اینکه ...

علیرضا شیرین، اصغر همت، شراره دولت‌آبادی، فخرالدین صدیق شریف، محمدرضا حق‌گو، شیرین افخمی، رسول نجفیان در این فیلم بازی کردند. فیلمنامه را جواد محمدی و جعفر حسنی نوشتند.


 

کد مطلب 1416734

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