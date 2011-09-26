انگلستان قهرمان شد/ دست رکابزنان آسیایی به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در دانمارک یکشنبه شب با کسب عنوان قهرمانی تیم بریتانیا و کسب مدال طلای استقامت جاده توسط رکابزن این کشور اروپایی پس از 46 سال به پایان رسید.

"مارک کواندیش" 26 ساله از بریتانیا پس از پایان رقابت سخت و فشرده استقامت جاده بزرگسالان در حالی موفق شد مدال طلای این بخش از رقابت ها را پس از گذشت 46 سال برای کشورش به ارمغان بیاورد که قهرمان جهان از استرالیا را پشت سر گذاشته بود.

در پایان این دوره از رقابت ها که با حضور 1237 ورزشکار از 72 کشور از 28 شهریورماه تا سوم مهرماه برگزار شد تیم بریتانیا با کسب 6 مدال شامل دو طلا، دو نقره و دو برنز به عنوان قهرمانی بخش جاده جهان رسید. تیم استرالیا با 5 مدال، دو طلا، یک نقره و دو برنز دوم شد و تیم فرانسه با دو طلا و یک نقره در رده سوم ایستاد.

در رده بندی مدالی این رقابت ها تنها 10 کشور موفق به کسب مدال شدند که در بین این، نامی از کشورهای قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا دیده نمی شود.

این دوره از مسابقات در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسال در دو بخش زنان و مردان و در دو بخش تایم تریل و استقامت جاده برگزار شد. دانمارکی ها که برای چهارمین بار میزبان مسابقات قهرمانی جهان بودند در این دیدارها صاحب سه مدال طلا، نقره و برنز شدند.

رکابزنان ایران در میان کشورهای آسیایی حاضر در این مسابقات عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند. به طوریکه در تمام مواد تایم تریل و استقامت جاده در میان ورزشکاران آسیایی حاضر در این مسابقات دوم یا سوم شدند.

* نگاهی به عملکرد کلی بزرگترین تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی جاده جهان:

- تایم تریل رده سنی امید: حامد جنت در رده بیست و نهم ایستاد

- تایم تریل رده سنی جوانان: امیرکلاهدوز چهل و پنجم شد

- استقامت جاده رده سنی امید: آروین معظمی گودرزی در رده هفتاد و دوم جهان قرار گرفت

-استقامت جاده رده سنی جوانان: امیرکلاهدوز صد و دوازدهم و ایمانی از خط پایان نگذشت

-استقامت جاده رده سنی بزرگسالان: مهدی سهرابی صد و بیست وسوم، حسین عسگری صد و بیست و ششم، امیر زرگری از خط پایان نگذشت

هفتاد و نهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده جهان تابستان سال 2012 میلادی در "لیمبورگ" هلند برگزار می شود.