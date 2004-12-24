به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" آخرين اخبار از فعاليت هاي انجام شده در ميدان نفتي آزادگان حاكي از آن است كه هم اكنون عمليات پاكسازي ميدان از مين درحال انجام است اما اين عمليات تاحدودي از برنامه عقب است .
براساس اين گزارش ، برنامه ريزي شده بود كه تا پايان سال بيش از 35 ميليون متر مربع زمين هاي منطقه از مين پاكسازي شود درحالي كه پيش بيني مي شود پيمانكار طرح تا پايان سال فقط 7 تا 8 ميليون متر مربع از 35 ميليون متر مربع را از مين پاكسازي كند .
برخي كارشناسان مهم ترين عامل موثردراين تاخيررا زمان شروع عمليات پاكسازي عنوان و معتقدند از آنجا كه پيمانكار اصلي انجام اين كار را كاملا مطابق با استانداردهاي بين المللي از پيمانكار اين بخش مي خواهد، برهمين اساس در پيشرفت كار نيز تاخير ايجاد شده است .
همچنين از آنجا كه مقرر شده بود عمليات پاكسازي ميدان از مين تا پايان سال به پايان برسد ، برهمين اساس در صورت تاخير پيمانكار اصلي براي آغازعمليات اجرايي با مشكلاتي مواجه خواهد شد .
اين گزارش مي افزايد : درصورت پايان يافتن عمليات پاكسازي ميدان از مين ، عمليات اجرايي اين ميدان براي توسعه از سال آينده آغاز مي شود .
گزارش اختصاصي "مهر " : در صورت اتمام عمليات پاكسازي از مين
عمليات اجرايي ميدان نفتي آزادگان از سال آينده آغاز مي شود
درصورت اتمام عمليات پاكسازي ميدان نفتي آزادگان ازمين ، عمليات اجرايي ميدان نفتي آزادگان از سال آينده آغاز مي شود .
کد مطلب 141674
نظر شما