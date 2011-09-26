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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

با آغاز سال تحصیلی/

مدرسه دخترانه محدثه بوشهر به دلیل تعمیرات تعطیل شد!

مدرسه دخترانه محدثه بوشهر به دلیل تعمیرات تعطیل شد!

بوشهر - خبرگزاری مهر: با آغاز سال تحصیلی جدید، هنرستان دخترانه محدثه بوشهر به دلیل آنچه تعمیرات عنوان شده به مدت یک هفته تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی یک هفته ای هنرستان کارودانش محدثه در آغاز سال تحصیلی جدید که با تعجب دانش آموزان و خانواده های این مدرسه روبرو شده، اعتراض آنها را نیز به همراه داشته است.

والیدن یکی از دانش آموزان بوشهری در همین خصوص به مهر گفت: مسئولان این مدرسه در چهار ماهی که مدرسه تعطیل بود چرا فکری جهت تعمیرات و رفع مشکلات آن نکرده اند و هم اکنون با آغاز سال تحصیلی اقدام به تعمیر و تعطیلی آن کرده اند.

وی با بیان اینکه در زمان ثبت نام مسئولان مدرسه هیچ حرفی در خصوص تعطیلی در ابتدای سال تحصیلی و تعمیر مدرسه نزده اند، گفت: اگر این اقدام با اطلاع رسانی قبلی بود می توان آن را پذیرفت نه اینکه دانش آموزان به مدرسه بروند و بعد بگویند بروید خانه مدرسه تعطیل است.

این بانوی بوشهر افزود: ما از داشتن مدرسه تمیز و با ایمنی بالا استقبال می کنیم اما اینکه در آستانه بازگشایی مدارس تازه مسئولین به تکاپو بیفتند و عجولانه اقدام به تعمیر و ساخت و ساز کنند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه ما خواستار پاسخگویی مسئولان امر در خصوص وضعیت این مدرسه هستیم، گفت: امیداوریم مسئولان پاسخ قانع کننده ای داشته باشند و بازهم توجیه نکنند.

علیرغم پیگیری های فراوان هیچکدام از مسئولان سازمان آموزش و پرورش بوشهر حاضر به پاسخگویی در این خصوص به خبرنگار مهر نشدند.

کد مطلب 1416743

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