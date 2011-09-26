مدرسه دخترانه محدثه بوشهر به دلیل تعمیرات تعطیل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی یک هفته ای هنرستان کارودانش محدثه در آغاز سال تحصیلی جدید که با تعجب دانش آموزان و خانواده های این مدرسه روبرو شده، اعتراض آنها را نیز به همراه داشته است.

والیدن یکی از دانش آموزان بوشهری در همین خصوص به مهر گفت: مسئولان این مدرسه در چهار ماهی که مدرسه تعطیل بود چرا فکری جهت تعمیرات و رفع مشکلات آن نکرده اند و هم اکنون با آغاز سال تحصیلی اقدام به تعمیر و تعطیلی آن کرده اند.

وی با بیان اینکه در زمان ثبت نام مسئولان مدرسه هیچ حرفی در خصوص تعطیلی در ابتدای سال تحصیلی و تعمیر مدرسه نزده اند، گفت: اگر این اقدام با اطلاع رسانی قبلی بود می توان آن را پذیرفت نه اینکه دانش آموزان به مدرسه بروند و بعد بگویند بروید خانه مدرسه تعطیل است.

این بانوی بوشهر افزود: ما از داشتن مدرسه تمیز و با ایمنی بالا استقبال می کنیم اما اینکه در آستانه بازگشایی مدارس تازه مسئولین به تکاپو بیفتند و عجولانه اقدام به تعمیر و ساخت و ساز کنند به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه ما خواستار پاسخگویی مسئولان امر در خصوص وضعیت این مدرسه هستیم، گفت: امیداوریم مسئولان پاسخ قانع کننده ای داشته باشند و بازهم توجیه نکنند.

علیرغم پیگیری های فراوان هیچکدام از مسئولان سازمان آموزش و پرورش بوشهر حاضر به پاسخگویی در این خصوص به خبرنگار مهر نشدند.