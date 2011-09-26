  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۸

دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

فرصت مجدد به قبولیهای فراگیر برای ثبت نام/ فردا آخرین مهلت فراگیرها

فرصت مجدد به قبولیهای فراگیر برای ثبت نام/ فردا آخرین مهلت فراگیرها

آن عده از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف فراگیر پیام نور که در موعد مقرر نتوانستند ثبت نام کنند، می توانند همزمان با قبولیهای کنکور تا فردا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون حدود 70 تا 80 درصد قبولیهای فراگیر پیام نور ثبت نام خود را انجام داده اند و آن عده ای که احتمالاً در ثبت نام مشکلی داشتند همزمان با قبولیهای کنکور سراسری تا فردا سه شنبه 5 مهرماه می توانند ثبت نام خود را در سیستم جامع پیام نور تکمیل کنند.

ثبت نام فراگیرها تا روز جمعه اول مهرماه در دو مرحله انجام می شد، در یک مرحله دانشجو اطلاعات خود را بارگذاری می کرد و سیستم فرصتی به وی می داد تا انتخاب واحد کند اما به این علت که دانشجو مجبور نباشد چند بار به سیستم مراجعه کند مراحل ثبت نام یک مرحله ای شد.

این یک مرحله ای شدن روند ثبت نام باعث شد ترافیک ثبت نام سبکتر شود. دانشجو پس از انجام ثبت نام در سیستم دانشگاه باید مدارک خود را تا اواخر مهرماه به واحد پذیرفته شده به منظور تطبیق با نمونه آن در سیستم، ارائه دهد.

ثبت نامی که دانشجویان در سیستم دانشگاه انجام می دهند موقتی است و زمانی این ثبت نام قطعی خواهد بود که اصل مدارکشان پس از تایید مورد قبول دانشگاه واقع شود.

به گزارش مهر، تاکنون 78 هزار و 25 نفر در مقطع کارشناسی فراگیر، 11 هزار و 460 نفر در مقطع ارشد فراگیر و 5 هزار و 228 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته فراگیر دانشگاه پیام نور پذیرفته شدند.

کد مطلب 1416751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها