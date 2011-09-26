در گفتگو با مهر عنوان شد: نظارت کارشناسان مذهبی بر منابع آموزش بهداشت جنسی/ آسیبها را جدی بگیریم

دکتر مجید ابهری رفتارشناس اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فروشی لوح های فشرده آموزش بهداشت جنسی در فروشگاه های مختلف اظهار داست: با توجه به ضعف مدیریت در آموزش مهارت های زندگی به ویژه درباره روابط جنسی، بیش از 70 درصد طلاق ها به علت عدم تفاهم جنسی بین زوجین صورت می گیرد.

وی افزود: متأسفانه به دلایل مختلف از جمله موانع فرهنگی، تربیتی و فقدان آگاهی بسیاری از والدین این گونه آموزش ها، انتقال آگاهی ها در خانواده ها بسیار محدود بوده و به رغم وجود 22 سازمان و نهاد در زمینه های فرهنگی و پیشگیری به علت تعدد مراکز تصمیم گیری تنوع سیاستهای اجرایی بعد از گذشت 32 سال هنوز در این زمینه قواعد و ضوابط آموزشی موثر و مثبت تهیه نشده است.

دکتر ابهری گفت: جوانان آماده ازدواج از طریق دوستان یا سایتهای اینترنتی یا مطالعه کتب مربوطه هنگام ضرورت در تشکیل زندگی به آگاهی های محدود دست پیدا می کنند. به همین دلیل و دلایل دیگر برخی افراد و موسسات اقدام به تهیه و عرضه لوح های فشرده آموزش روابط زناشویی کرده اند.

این عضو هئیت علمی دانشگاه شهد بهشتی یادآور شد: هنوز نهاد ناظر و کنترل کننده مشخص نشده و از آنجا که این گونه سی دی ها در سوپرمارکتها و مغازه های عادی نیز به فروش می رسند خطر دسترسی نوجوانان و جوانان به آنها و گسترش تحریکات و انحرافات جنسی و آسیبهای دیگر در این زمینه پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: البته ضرورت آموزش به زوجین جوان قبل از ازدواج غیر قابل انکار بوده و همه صاحبنظران و کارشناسان در این نکته متفق هستند. اما نکات قابل بیان در سی دی، شکل و نحوه بیان، سطح دسترسی، کنترل مطالب توسط کارشناسان دینی روان شناسی و رفتار شناسی و پزشکان رشته های مربوطه می تواند در جهت کاهش آسیبها و پربار کردن محتوای آموزشی آنها مفید و موثر باشند.

این رفتارشناس اجتماعی گفت: درحال حاضر عرضه اینگونه اقلام در قالب های فعلی آسیب ساز بوده و زیانهای آن بیشتر از منافع آن هستند. بی تردید این گونه نکات را می توان در قالب همان 50 ساعت آموزش مهارت های زندگی مصوب شورای اسلامی شهر تهران هنگام ازدواج قرار داد.